الملك محمد السادس يبعث برقية لخادم الحرمين الشريفين ﻿

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

''شوف تيفي''+'' و م ع''

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن تهانئه الحارة وأطيب متمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية وسابغ السعادة والهناء، وللشعب السعودي الشقيق بمزيد من التقدم والرخاء، في ظل قيادته الحكيمة.

ومما جاء في هذه البرقية '' واعتبارا لما يربطنا شخصيا وأسرتينا الملكيتين من وشائج الأخوة الصادقة والتقدير المتبادل ، وما يجمع بلدينا من علاقات استراتيجية متميزة قائمة على التعاون المثمر ، والتضامن الفاعل ، أؤكد لكم حرصي القوي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها لتشمل كافة المجالات ، تحقيقا للتطلعات المشتركة لشعبينا الشقيقين إلى المزيد من الإنجازات على درب التقدم والازدهار ، في ظل الأمن والطمأنينة والاستقرار''.