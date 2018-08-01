بالفيديو..زورق ''الفونطوم'' يظهر بمارتيل..شوفو شنو دارو الشباب اللي باغين يحركو ﻿

تناقلت العديد من الصفحات الفيسبوكية، في الساعات الأولى من يومه الأحد، العديد من الفيديوهات التي تم التقاطها من شاطئ مدنية مارتيل، والتي تظهر تجمع المئات من الشبان الراغبين في الهجرة بطريقة غير

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات الفيسبوكية، في الساعات الأولى من يومه الأحد، العديد من الفيديوهات التي تم التقاطها من شاطئ مدنية مارتيل، والتي تظهر تجمع المئات من الشبان الراغبين في الهجرة بطريقة غير شرعية، عقب ظهور زورق ''الفونطوم''.

ونشرت إحدى الصفحات مقطع فيديو، قيل إنه يوثق للحظة وصول زورق ''الفونطوم'' إلى شاطئ مدينة مارتيل ومحاولته نقل بعض الراغبين في الهجرة إلى السواحل الإسبانية.

وإلى جانب هذه الفيديوهات الخاصة بالشاطئ، فإن صفحات أخرى، نشرت فيديوهات تظهر تجمع المئات من الشباب بكورنيش مارتيل في انتظار عودة زورق ''الفونتوم''.