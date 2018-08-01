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مراكش تحتضن أول اجتماع لمجلس حكيمات رابطة كاتبات المغرب

بتاريــخ : 23 شتنبر 2018 / 10:18 مراكش تحتضن أول اجتماع لمجلس حكيمات رابطة كاتبات المغرب | اقتصاد
مراكش تحتضن أول اجتماع لمجلس حكيمات رابطة كاتبات المغرب
احتضنت مدينة مراكش مساء أمس السبت ، أول اجتماع لمجلس حكيمات رابطة كاتبات المغرب تحت شعار ''رابطة كاتبات المغرب نحو ترشيد الحكامة الثقافية '' .

شوف تيفي و.م.ع

احتضنت مدينة مراكش مساء أمس السبت ، أول اجتماع لمجلس حكيمات رابطة كاتبات المغرب تحت شعار ''رابطة كاتبات المغرب نحو ترشيد الحكامة الثقافية '' .

اللقاء يأتي في إطار تفعيل مشروع الرابطة، بآليات واستراتيجيات عمل جديدة وصياغة أسئلة ومواقف، تعبر عن توجه الرابطة للانخراط الفعال في قضايا، الكتابة والتعبير والأدب والإبداع والثقافة، في علاقة متوازنة مع الانشغال بقضايا سياسية واجتماعية وتنموية.

ويسعى المنظمون من خلال هذا الحدث الثقافي إلى أن يكون له وقع كبير على رسم مسار 5 آلاف كاتبة، همهن المشاركة في خلق إشعاع ثقافي تروم من خلاله المساهمة الفعلية في التأسيس لمسيرة إبداعية للمثقفة المغربية ثقافيا واجتماعيا وتربويا ، والرفع من مستوى تدخلاتها ما من شأنه المساهمة في تغيير الصورة النمطية عن المرأة المغربية في وسائل الإعلام الأجنبية.

الاجتماع الذي حضره وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج ، خصص لمناقشة ووضع خارطة ثقافية للرابطة، ومناقشة القانون الداخلي وتحديد تاريخ المؤتمر الوطني الأول، لـ''رابطة كاتبات المغرب '' وتحديد آليات نجاحه.

كما عبر الوزير عن الأمل في أن يتوج هذا الاجتماع، بتوصيات ستعمل الوزارة على تفعيلها وفق مقاربة مبنية على التشاور ، مشيرا إلى أن الفعل الثقافي يعد مسألة تهم المجتمع برمته وليس فقط الوزارة الوصية.

من جانبها ، قالت رئيسة مجلس حكيمات رابطة كاتبات المغرب، مليكة العاصمي، إن هذه الهيئة تتألف من رائدات في مجال الإبداع الأدبي ساهمن في الإشعاع الثقافي بالمملكة.

وأشارت إلى أن وضع مجلس الحكيمات يروم تحديد استراتيجية وآليات العمل، حتى تتمكن رابطة كاتبات المغرب من الاستجابة لانتظارات الكاتبات المغربيات، والتحضير الجيد لحدث مهم بالنسبة لكاتبات المغرب، والمتجلي في المؤتمر الوطني الأول لرابطة كاتبات المغرب.

من جانبها ، أكدت عزيزة يحضيه عمر ، رئيسة رابطة كاتبات المغرب، في عرض حول '' مسيرة الرابطة... النجاحات والإكراهات'' ، على دور المرأة في إطار الانفتاح الذي يشهده المغرب ، مبرزة أهم المنجزات التي حققتها الرابطة منذ تأسيسها سنة 2012.

وأضافت عزيزة، أن رابطة كاتبات المغرب تضم حاليا 5 آلاف عضو و52 فرعا، تغطي جميع التراب الوطني ، فضلا عن أزيد من 15 فرعا من مغربيات العالم ، مبرزة أن رابطة كاتبات المغرب سطرت برنامجا طموحا يهدف إلى التنشيط الثقافي لفائدة مختلف الفئات وبمختلف الجهات، والمساهمة في تغيير الصور النمطية حول المرأة المغربية في وسائل الاعلام الأجنبية.

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