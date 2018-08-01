شاب جزائري نظم أغرب عيد ميلاد..شوفو شنو وقع +فيديو ﻿

قام شاب جزائري معروف يبلغ من العمر 21 عاما، بخطوة مثيرة، تتمثل في جمع آلاف الأشخاص في ساحة رياض الفتح وسط العاصمة الجزائرية، من خلال دعوتهم بواسطة ''سناب شات''، للاحتفال بعيد ميلاده.

''شوف تيفي''

قام شاب جزائري معروف يبلغ من العمر 21 عاما، بخطوة مثيرة، تتمثل في جمع آلاف الأشخاص في ساحة رياض الفتح وسط العاصمة الجزائرية، من خلال دعوتهم بواسطة ''سناب شات''، للاحتفال بعيد ميلاده.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام جزائرية فقد تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بعض الفيديوهات التي نشرها اليوتيوبر المدعو ''ريفكا'' لجماهير شبابية غفيرة جاءت من مختلف الولايات الجزائرية، بعدما لبوا دعوته في الساعة والمكان الذي حدده، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية الجزائرية، تدخلت أثناء التجمع الجماهيري الذي حضره 10 ألاف شخص، لتفريق الجموع، قبل أن تقتاد الشاب إلى التحقيق.

وأشارت ذات المصادر أن الشاب الجزائري وبعد إطلاق سراحه شكر جميع من حضروا وقال إنه لم يتوقع حضور هذا العدد الكبير، معبرا عن حزنه بالاحتفال بعيد ميلاده بهذه الطريقة الغريبة لأن بعض الشبان استغلوا الفرصة من أجل معاكسة الفتيات والقيام بسرقات واعتداءات مما تسبب ببعض الجرحى.