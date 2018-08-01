 القبض على رجل هدد الرئيس الأمريكي ترامب بالقتل بعد مطاردة 3 أشهر ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو والصور..مديرية الحموشي تكشف تفاصيل إطلاق الرصاص على شخص خطير ما تسبب في وفاته بمكناس | حوادث و حقوق

بالفيديو والصور..مديرية الحموشي تكشف تفاصيل إطلاق الرصاص على شخص خطير ما تسبب في وفاته بمكناس

ضــربة قوية .. جبهة البوليساريو الانفصالية تفشل في حشد الأقلية الموالية لها بإسبانيا | دولي

ضــربة قوية .. جبهة البوليساريو الانفصالية تفشل في حشد الأقلية الموالية لها بإسبانيا

الملك محمد السادس يبعث برقية لخادم الحرمين الشريفين | بوليتيك

الملك محمد السادس يبعث برقية لخادم الحرمين الشريفين

بالفيديو..زورق الفونطوم يظهر بمارتيل..شوفو شنو دارو الشباب اللي باغين يحركو | مجتمع

بالفيديو..زورق ''الفونطوم'' يظهر بمارتيل..شوفو شنو دارو الشباب اللي باغين يحركو

مراكش تحتضن أول اجتماع لمجلس حكيمات رابطة كاتبات المغرب | اقتصاد

مراكش تحتضن أول اجتماع لمجلس حكيمات رابطة كاتبات المغرب

فضحاتو الكاميرا..شوفو شفار كيسرق من وسط مسجد بطنجة | مجتمع

فضحاتو الكاميرا..شوفو شفار كيسرق من وسط مسجد بطنجة

شاب جزائري نظم أغرب عيد ميلاد..شوفو شنو وقع +فيديو | دولي

شاب جزائري نظم أغرب عيد ميلاد..شوفو شنو وقع +فيديو

القبض على رجل هدد الرئيس الأمريكي ترامب بالقتل بعد مطاردة 3 أشهر | دولي

القبض على رجل هدد الرئيس الأمريكي ترامب بالقتل بعد مطاردة 3 أشهر

هاذ شي خطير..شابة تشرمل طفلا بالعرائش | حوادث و حقوق

هاذ شي خطير..شابة تشرمل طفلا بالعرائش

التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

القبض على رجل هدد الرئيس الأمريكي ترامب بالقتل بعد مطاردة 3 أشهر

بتاريــخ : 23 شتنبر 2018 / 09:57 القبض على رجل هدد الرئيس الأمريكي ترامب بالقتل بعد مطاردة 3 أشهر | دولي
القبض على رجل هدد الرئيس الأمريكي ترامب بالقتل بعد مطاردة 3 أشهر
بعد عملية بحث دامت ثلاثة أشهر، كشف مسؤولون إن السلطات تمكنت من القبض على رجل من ولاية بنسلفانيا كان قد هدد بإطلاق النار على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

''شوف تيفي''

بعد عملية بحث دامت ثلاثة أشهر، كشف مسؤولون إن السلطات تمكنت من القبض على رجل من ولاية بنسلفانيا كان قد هدد بإطلاق النار على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحسب ما كشفت عنه وكالة ''رويترز'' البريطانية، يومه الأحد، فإنه خلال المطاردة سرق الرجل عدة سيارات وأسلحة وتنقل عبر ست ولايات فضلا عن كندا، وقد قالت خدمة المارشال الأمريكية، وهي وكالة اتحادية لإنفاذ القانون، في بيان أمس السبت إن: ''شون ريتشارد كريستي كان مسلحا بمسدس وسكين عندما جرى اعتقاله في ولاية أوهايو يوم الجمعة في منطقة غابات في مقاطعة ريتشلاند''.

وأشارت الوكالة إلى أن أخبار كريستي، تصدرت العناوين من قبل في عام 2010 بعدما حصلت سارة بيلن، التي كانت مرشحة الحزب الجمهوري لمنصب نائب الرئيس عام 2008، على أمر تقييدي ضده بعد سلسلة مكالمات تهديد هاتفية أجراها هو ووالده لأشخاص مقربين من بيلن، وقد قالت السلطات إن كريستي هدد الرئيس الأمريكي في يونيو الماضي في منشور عبر فيسبوك انتقد خلاله أيضا جون مورجانيلي ممثل الادعاء في نورثامبتون ببنسلفانيا.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي ترامب كندا القتل الرصاص

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ضــربة قوية .. جبهة البوليساريو الانفصالية تفشل في حشد الأقلية الموالية لها بإسبانيا | دولي

ضــربة قوية .. جبهة البوليساريو الانفصالية تفشل في حشد الأقلية الموالية لها بإسبانيا

شاب جزائري نظم أغرب عيد ميلاد..شوفو شنو وقع +فيديو | دولي

شاب جزائري نظم أغرب عيد ميلاد..شوفو شنو وقع +فيديو

ســـــابقة .. مطلوب حشايشية ذِواقيين للعمل في متاجر بكندا 50 دولارا للساعة .. وهذه هي الشـــروط | دولي

ســـــابقة .. مطلوب حشايشية ذِواقيين للعمل في متاجر بكندا 50 دولارا للساعة .. وهذه هي الشـــروط

برلمانية فرنسيـــة: ليــس على الدولة تنظيم الإسلام في فرنسا | دولي

برلمانية فرنسيـــة: ''ليــس على الدولة تنظيم الإسلام في فرنسا''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تنفيذا للتعليمات الملكية: توزيع 40 حافلة للنقل المدرسي على قرى إقليم تارودانت | خارج البلاطو
منذ 24 دقيقة

تنفيذا للتعليمات الملكية: توزيع 40 حافلة للنقل المدرسي على قرى إقليم تارودانت

مارسيلو يستسلم لطبول الغضب | قنوات أخرى

مارسيلو يستسلم لطبول الغضب

تونس تغرق ... فيضانات مرعبة تضرب تونس | قنوات أخرى

تونس تغرق ... فيضانات مرعبة تضرب تونس

بالفيديو..سجينة كانت مع أرملة مرداس فعكاشة .. هاشنو كتقول لينا على الجريمة و كانت مْهَليا فينا و كتعطينا الكــارو | خارج البلاطو

بالفيديو..سجينة كانت مع أرملة مرداس فعكاشة .. هاشنو كتقول لينا على الجريمة و كانت مْهَليا فينا و كتعطينا الكــارو

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو والصور..مديرية الحموشي تكشف تفاصيل إطلاق الرصاص على شخص خطير ما تسبب في وفاته بمكناس | حوادث و حقوق
منذ 14 دقيقة

بالفيديو والصور..مديرية الحموشي تكشف تفاصيل إطلاق الرصاص على شخص خطير ما تسبب في وفاته بمكناس

ضــربة قوية .. جبهة البوليساريو الانفصالية تفشل في حشد الأقلية الموالية لها بإسبانيا | دولي

ضــربة قوية .. جبهة البوليساريو الانفصالية تفشل في حشد الأقلية الموالية لها بإسبانيا

الملك محمد السادس يبعث برقية لخادم الحرمين الشريفين | بوليتيك

الملك محمد السادس يبعث برقية لخادم الحرمين الشريفين

بالفيديو..زورق الفونطوم يظهر بمارتيل..شوفو شنو دارو الشباب اللي باغين يحركو | مجتمع

بالفيديو..زورق ''الفونطوم'' يظهر بمارتيل..شوفو شنو دارو الشباب اللي باغين يحركو

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.