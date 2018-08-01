القبض على رجل هدد الرئيس الأمريكي ترامب بالقتل بعد مطاردة 3 أشهر ﻿

بعد عملية بحث دامت ثلاثة أشهر، كشف مسؤولون إن السلطات تمكنت من القبض على رجل من ولاية بنسلفانيا كان قد هدد بإطلاق النار على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

''شوف تيفي''

بعد عملية بحث دامت ثلاثة أشهر، كشف مسؤولون إن السلطات تمكنت من القبض على رجل من ولاية بنسلفانيا كان قد هدد بإطلاق النار على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحسب ما كشفت عنه وكالة ''رويترز'' البريطانية، يومه الأحد، فإنه خلال المطاردة سرق الرجل عدة سيارات وأسلحة وتنقل عبر ست ولايات فضلا عن كندا، وقد قالت خدمة المارشال الأمريكية، وهي وكالة اتحادية لإنفاذ القانون، في بيان أمس السبت إن: ''شون ريتشارد كريستي كان مسلحا بمسدس وسكين عندما جرى اعتقاله في ولاية أوهايو يوم الجمعة في منطقة غابات في مقاطعة ريتشلاند''.

وأشارت الوكالة إلى أن أخبار كريستي، تصدرت العناوين من قبل في عام 2010 بعدما حصلت سارة بيلن، التي كانت مرشحة الحزب الجمهوري لمنصب نائب الرئيس عام 2008، على أمر تقييدي ضده بعد سلسلة مكالمات تهديد هاتفية أجراها هو ووالده لأشخاص مقربين من بيلن، وقد قالت السلطات إن كريستي هدد الرئيس الأمريكي في يونيو الماضي في منشور عبر فيسبوك انتقد خلاله أيضا جون مورجانيلي ممثل الادعاء في نورثامبتون ببنسلفانيا.