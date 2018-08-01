هاذ شي خطير..شابة تشرمل طفلا بالعرائش ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن طفلا يبلغ من العمر 12 سنة، يوجد بقسم الإنعاش بمستشفى للا مريم بمدينة العرائش، عقب تلقيه للعديد من الطعنات التي وجهتها له شابة، وسط الأسبوع الجاري.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن طفلا يبلغ من العمر 12 سنة، يوجد بقسم الإنعاش بمستشفى للا مريم بمدينة العرائش، عقب تلقيه للعديد من الطعنات التي وجهتها له شابة، وسط الأسبوع الجاري.

وأوضح المصدر ذاته أن تصفية حسابات بين المعنية بالأمر وأسرة الضحية، دفعت بها إلى توجيه طعنات خطيرة إلى الطفل في مناطق مختلفة من جسده ليتم نقله في حالة حرجة إلى المستشفى.

وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية، وفور توصلها بإخبارية بالموضع، تمكنت من إيقاف المعنية بالأمر ووضعتها تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.