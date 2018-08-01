أمن العيون يضع حداً لعصابة إجرامية مختصة في السرقة باستعمال العنف ﻿

تمكنت فرقة الأبحاث والتحريات بولاية أمن العيون في ظرف وجيز جدا، من تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في تنفيذ السرقات الموصوفة بجناية وإيقاف أربعة عناصر منها.

شــوف تيڤي: العيون

تمكنت فرقة الأبحاث والتحريات بولاية أمن العيون في ظرف وجيز جدا، من تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في تنفيذ السرقات الموصوفة بجناية وإيقاف أربعة عناصر منها.

وحسب مصدر أمني، فقد بينت الأبحاث والتحريات أن المشتبه بهم من ذوي السوابق القضائية، تمكنوا من سرقة سيارة نوع فياط أونو لاستعمالها في السرقات، حيث تمكنوا من اقتراف سرقتين من داخل محلين تجاريين باستعمال العنف في حق صاحبي المحلين، كما تمكنوا من سرقة هاتف نقال من فتاة بعد تعنيفها.

وقد أسفر التفتيش الذي أجري على المعنيين وبداخل السيارة المسروقة، عن حجز مجموعة من المسروقات وكذا هواتف نقالة ومبالغ مالية مشكوك في مصدرها، بالإضافة إلى مجموعة من الأدوات المستعملة في السرقة.

هذا، و بأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، تم إخضاع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم.