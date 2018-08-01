طقس حار وزخات رعدية بهذه المناطق اليوم الأحد ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن يظل الطقس حارا نسبيا بالسهول الشمالية والوسطى، وكذا داخل الأقاليم الجنوبية.

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن يظل الطقس حارا نسبيا بالسهول الشمالية والوسطى، وكذا داخل الأقاليم الجنوبية.

وسيلاحظ كالعادة تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية خلال الصباح والليل على سواحل وسهول المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية.

هذا فضلا عن تساقط زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلس الصغير والكبير ومن المحتمل أن تمتد بسوس والشياضمة وتانسيفت والجنوب الشرقي.

وستبقى الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية بالبوغاز ومعتدلة إلى محليا قوية من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية ومعتدلة من القطاع الشرقي إلى متقبلة في باقي المناطق مع زوابع رملية بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 14 إلى 19 درجة بالمنطقة الشرقية، وما بين 23 و26 درجة بسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وداخل منطقة سوس، وأقصى الجنوب-الشرقي للبلاد، وكذا بشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 17 و23 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 36 و41 درجة بالأقاليم الصحراوية وداخل مناطق دكالة وعبدة والشاوية والغرب واللوكوس، وما بين 29 و35 درجة بالسواحل وبالجنوب-الشرقي وداخل سوس، وستكون ما بين 23 و28 درجة بالسهول الشرقية لمرتفعات الأطلس، وما بين 17 و23 درجة بمرتفعات الأطلس.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.