رئيس الحكومة العثماني يتباحث بباماكو مع نظيره المالي حول التعاون الثتائي وقضايا ذات طابع إقليمي ودولي ﻿

أجرى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مساء اليوم السبت بمقر الوزارة الأولى المالية بباماكو، مباحثات مع نظيره المالي، سوميلو بوبي مايغا، تمحورت حول التعاون الثنائي وقضايا ذات طابع إقليمي ودولي.

شوف تيفي

أجرى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مساء اليوم السبت بمقر الوزارة الأولى المالية بباماكو، مباحثات مع نظيره المالي، سوميلو بوبي مايغا، تمحورت حول التعاون الثنائي وقضايا ذات طابع إقليمي ودولي.

وأكد الطرفان خلال هذا اللقاء على إرادتهما المشتركة لتعزيز وتنويع العلاقات الثنائية على أسس متينة، عبر النهوض بالاستثمارات والمباردة الخاصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، تماشيا مع إرادة وتوجيهات قائدي البلدين الملك محمد السادس، وشقيقه، الرئيس إبراهيم بوبكار كيتا.

وكان العثماني قد مثل الملك محمد السادس في الحفل الرسمي لتنصيب الرئيس المالي، إبراهيم بوبكار كيتا، الذي أقيم اليوم السبت بالعاصمة باماكو.