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حملة أمنية على مقـاهي الشيشة ببعض أحياء مدينة فـــاس

بتاريــخ : 23 شتنبر 2018 / 01:09 حملة أمنية على مقـاهي الشيشة ببعض أحياء مدينة فـــاس | مجتمع
حملة أمنية على مقـاهي الشيشة ببعض أحياء مدينة فـــاس
بـــاشرت سلطات العاصمة العلمية فاس، مساء يومه السبت حملة غير مسبوقة على مقاهي الشيشة بمناطق مختلفة من المدينة، وذلك للحد منها ومن الظواهر المشينة التي تصاحبها، من توزيع بعض المخدرات وترويجها، حيث

شوف تيفي

بـــاشرت سلطات العاصمة العلمية فاس، مساء يومه السبت حملة غير مسبوقة على مقاهي الشيشة بمناطق مختلفة من المدينة، وذلك للحد منها ومن الظواهر المشينة التي تصاحبها، من توزيع بعض المخدرات وترويجها، حيث جرى اعتقال العشرات .

وحسب مصادر ''شوف تيفي'' فإن الحملة التي باشرتها السلطات ، جاءت استجابة لعدد من الشكايات التي رفعتها ساكنة عدد من الأحياء، وبعض ما يروج في وسائل الإعلام ، مشيرا السلطات حجزت عدد من الأدوات والمنتوجات المستعملة

وداهمت مصالح الملحقة الإدارية اللويزات، على رأسها قائد الملحقة والذي كان مرفوقا بالعناصر الأمنية، مقاهي ''الشيشة''، حيث جرى اعتقال عدد من الشباب الذين كانوا حينها بهذه المقاهي، إذ جرى تنقيطهم والتعرف على هوياتهم، كما تم حجز عشرات قنينات النرجيلة إلى جانب كميات كبيرة من المعسل.

ومن المنتظر تحرير محاضر مخالفات ضد المقاهي التي شملتها الحملة .

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