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مراكش تحتضن أول اجتماع لمجلس حكيمات رابطة كاتبات المغرب

بتاريــخ : 23 شتنبر 2018 / 00:48 مراكش تحتضن أول اجتماع لمجلس حكيمات رابطة كاتبات المغرب | مجتمع
مراكش تحتضن أول اجتماع لمجلس حكيمات رابطة كاتبات المغرب
احتضنت مدينة مراكش مساء اليوم السبت ، أول اجتماع لمجلس حكيمات رابطة كاتبات المغرب تحت شعار ''رابطة كاتبات المغرب نحو ترشيد الحكامة الثقافية '' .

شوف تيفي

احتضنت مدينة مراكش مساء اليوم السبت ، أول اجتماع لمجلس حكيمات رابطة كاتبات المغرب تحت شعار ''رابطة كاتبات المغرب نحو ترشيد الحكامة الثقافية '' .

وخصص هذا الاجتماع ، الذي حضره وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج ، لمناقشة ووضع خارطة ثقافية للرابطة ومناقشة القانون الداخلي وتحديد تاريخ المؤتمر الوطني الأول لــ''رابطة كاتبات المغرب '' وتحديد آليات نجاحه.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تفعيل مشروع الرابطة بآليات واستراتيجيات عمل جديدة وصياغة أسئلة ومواقف تعبر عن توجه الرابطة للانخراط الفعال في قضايا الكتابة والتعبير والأدب والابداع والثقافة في علاقة متوازنة مع الانشغال بقضايا سياسية واجتماعية وتنموية.

ويسعى المنظمون من خلال هذا الحدث الثقافي إلى أن يكون له وقع كبير على رسم مسار 5 آلاف كاتبة همهن المشاركة في خلق اشعاع ثقافي تروم من خلاله المساهمة الفعلية في التأسيس لمسيرة ابداعية للمثقفة المغربية ثقافيا واجتماعيا وتربويا ، والرفع من مستوى تدخلاتها مما من شأنه المساهمة في تغيير الصورة النمطية عن المرأة المغربية في وسائل الاعلام الاجنبية.

وقد استطاعت الفروع ال52 للرابطة خلق اشعاع داخل المدن التي تتواجد بها باقتراح قضايا أدبية والاقتراب من مختلف أشكال التعبير الأدبي المغربي مثل الاهتمام بالأدب الأمازيغي والحساني.

وتميز هذا الاجتماع ، الذي شكل مناسبة للحوار وتبادل الرؤى والتفكير التفاعلي بين الكاتبات من أجل جعل رابطة كاتبات المغرب أفقا لكل كاتبة مغربية تحمل هم الكتابة والوطن ، بتقديم عدد من العروض تناولت بالأساس مواضيع ''الثقافة والارتقاء الاجتماعي '' و''دور التراث الثقافي اللامادي في التنمية '' و''دور فروع الرابطة لمغربيات العالم في مد جسور الانتماء والمحافظة على الهوية الثقافية الوطنية''.

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