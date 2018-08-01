صــــادم.. طالب ببني ملال یضع حدا لحیاتــــه شنقـــا ﻿

أقدم طالـــب مساء أمس،على الانتحار شنقا بمنزله الكائن بالحي الصناعي بمدینة بني ملال

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أقدم طالـــب مساء أمس،على الانتحار شنقا بمنزله الكائن بالحي الصناعي بمدینة بني ملال

وحسب مصادر إعلامية فالطالب البالغ من العمر 20 سنة والذي یتابع دراسته بالأقسام التحضیریة ببني ملال، وجدت جثته معلقة بحبل في سطح بیت عائلته دون معرفة السبب الحقیقي وراء إنتحاره.

وفور إخطارھا بالحادث حضرت إلى عین المكان عناصر الأمن الوطني والوقایة المدینة ، حیت فتحت تحقیقا في الحادث لكشف ظروفه و ملابساته، فیما جرى نقل جثته إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجھوي ببني ملال ، في انتظار اخضاعھا للتشریح الطبي لمعرفة الأسباب الحقیقیة للوفاة.