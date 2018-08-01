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شبيبــة ''الحمــامة'' تدعو من مراكش إلى مواصلة العمل والاجتهاد من أجل مقاربة هموم المغاربة

بتاريــخ : 23 شتنبر 2018 / 00:36 شبيبــة الحمــامة تدعو من مراكش إلى مواصلة العمل والاجتهاد من أجل مقاربة هموم المغاربة | بوليتيك
شبيبــة ''الحمــامة'' تدعو من مراكش إلى مواصلة العمل والاجتهاد من أجل مقاربة هموم المغاربة
بعدما التأم شباب الأحرار في جامعتهم الصيفية خلال دورتها الثانية المنعقدة بمراكش يومي 21 و 22 من شتنبر الجاري لسنة 2018، تحت شعار لنبني جميعا مسار الثقة إسهاما في مسار سياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار،

شوف تيفي

بعدما التأم شباب الأحرار في جامعتهم الصيفية خلال دورتها الثانية المنعقدة بمراكش يومي 21 و 22 من شتنبر الجاري لسنة 2018، تحت شعار لنبني جميعا مسار الثقة إسهاما في مسار سياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أصدرت الشبيبة التجعية بيانا ختاميا شاملا .

وأوضحت شبيبة الحمامة من خلال البيان الختامي أن الحزب ''يمتد لأزيد من أربعين سنة من التواجد الفاعل في الساحة الوطنية، راكم خلالها تجارب خصبة على مستوى الكم والكيف، تجسدت من خلال كل المبادرات والاختيارات و السياسيات العمومية التي أسهم في بنائها، أهلته منذ نشأته للاضطلاع بأدوار ريادية كمساهمة منه في بناء صرح الدولة المغربية الحديثة، وفي تعزيز ثقافة احترام المؤسسات، في إطار الخصوصية المغربية والثوابت التي أجمع عليها المغاربة منذ سالف الدهر''.

وأضــاف ذات ''البيان'' توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه أن '' أهم رهان كسبه الحزب هو ذلك الانسجام والتناغم بين الخطاب و مرجعية الأهداف السياسية، وبين الممارسة في الميدان من منطلق مغربي خالص، هو توفقه في الإجابة على سؤال الهوية المحسومة والانتماء الوطني الثابت فكرا وممارسة بدون لبس أو غموض، لينطلق بلا كلل أو ملل لمقارعة أسئلة العمل في جميع مستوياته''.

وأشــار هذه الدورة من الجامعة الصيفية لشباب الأحرار تميزت بالكلمة الافتتاحية لــ: ''عزيز أخنوش'' رئيس الحزب، والتي أبرز فيها من جديد تموقع الحزب في صف المواطن، من منظور ضرورة مواصلة العمل والاجتهاد من أجل مقاربة هموم المغاربة، وعلى رأسهم فئتي الشباب والنساء، بما يمكنم من مساحاتهم الطبيعية والشرعية في تملك حقهم الإنساني في الوجود بكرامة وشرف.

واستطرد البيـان ''على هذا الأساس لم يكن من الممكن أن يفوت الرئيس الفرصة، لتناول الدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي، بشكل يؤشر على إيجابية وحيوية مختلف الشرائح الاجتماعية في المشاركة في جميع الملفات العمومية، عبر نقاشات مستفيضة وغنية في مختلف فضاءات التداول العمومي للأفكار والآراء، مشددا في نفس الوقت على قيمة التميز بالاعتدال في الحوار والجدال العمومي، والتقيد بخصال النبل السياسي، وفق معايير التسامح و الوسطية، بدون مغالاة أو تطرف أو عنف لفظي، قطعا مع الخطاب التيئيسي، خطاب التشاؤم غير المثمر، خطاب تدمير الذات وتثبيط العزائم والهمم''.

ومن منطلق كون الفدرالية الوطنية لشبببة التجمع الوطني للأحرار هيئة موازية للحزب وجزء لا يتجزأ من تصوره التنظيمي، فإنها تعبر من جديد عن وعيها التام والعميق بضرورة الانخراط الفاعل والإيجابي بنفس استشرافي للمستقبل، لمطارحة كل القضايا الوطنية التي يهتم بها الحزب، وتعبر عن جاهزيتها الكاملة في التعبئة من أجل مزيد من رص الصف الداخلي، بما يعزز مكانة التجمع الوطني للأحرار داخل المشهد السياسي والحزبي ببلادنا، وتناشد شباب المغرب إلى الإقبال على المشاركة السياسية، وعلى نبذ خيار الحياد السلبي غير المفيد، والذي لا يلبي سوى رغبات تيارات الشعبوية العدمية القاتلة، من منظور أن العمل السياسي مستمر، إذا لم يمارسه الشباب بوعي فسيمارس عليهم دون إرادتهم، يضيف البيان.

واسترســل ''حرصا على التفاعل مع مختلف الأفكار والملفات الوطنية المستعجلة، فإن شباب الأحرار يعتبرون أن المدخل الحقيقي لأي تصور تنموي جديد، يجب أن يرتكز على رؤية تردم ثغرات المنظومة الاجتماعية، وتلبي مطالب الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، باعتبارها منافذ لخطاب اليأس، ومسوغات للارتماء في أحضان خطاب التطرف والكفر بالوطن، يتعين المشاركة في التصدي لها وفق مقاربة اقتصادية واجتماعية ذات وجه إنساني''.

واختتــم من خلال هذا الملتقى الشبابي، الذي انصهر في أنشطته أزيد من أربعة آلاف شاب من مختلف جهات المملكة، ''إننا نوجه النداء إلى كل شباب المغرب، إلى الانفتاح على نظرة الثقة التي يدافع عنها التجمع الوطني للأحرار، من أجل مغرب لكل المغاربة، بدون أي حساسيات اقصائية لمواصلة بناء صرح الدولة الوطنية، و تدعيم استقرار المجتمع المغربي وفق توافقاته التاريخية، وعقد العزم على السير بروح قوية، ومسترشدين بتوجيهات الملك محمد السادس، و مستنيرين بتراكم التجارب والمسارات والأفكار في حزب التجمع الوطني للأحرار والله المستعان وهو ولي التوفيق، من يتوكل عليه فهو حسبه''.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش البيان الختامي

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