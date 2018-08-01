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ســـــابقة .. مطلوب حشايشية ذِواقيين للعمل في متاجر بكندا 50 دولارا للساعة .. وهذه هي الشـــروط | دولي

ســـــابقة .. مطلوب حشايشية ذِواقيين للعمل في متاجر بكندا 50 دولارا للساعة .. وهذه هي الشـــروط

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ســـــابقة .. مطلوب حشايشية ذِواقيين للعمل في متاجر بكندا 50 دولارا للساعة .. وهذه هي الشـــروط

بتاريــخ : 22 شتنبر 2018 / 23:56 ســـــابقة .. مطلوب حشايشية ذِواقيين للعمل في متاجر بكندا 50 دولارا للساعة .. وهذه هي الشـــروط | دولي
ســـــابقة .. مطلوب حشايشية ذِواقيين للعمل في متاجر بكندا 50 دولارا للساعة .. وهذه هي الشـــروط
أعلنت شركة Ahlot المتخصصة في صناعة الحشيش ومشتقاته عن 5 وظائف مميزة شاغرة ضمن طاقم عملها في كندا.

شوف تيفي

أعلنت شركة Ahlot المتخصصة في صناعة الحشيش ومشتقاته عن 5 وظائف مميزة شاغرة ضمن طاقم عملها في كندا.

وأعلنت الشركة عن بحثها عن 5 متذوقين للحشيش الذي تنتجه من أجل تقييم جودة وتأثير المخدر، على أن يحصل المتذوق على 50 دولاراً مقابل كل ساعة يقضيها في تناول منتجات الشركة، على ألا يتجاوز عدد ساعات المتذوق الواحد 16 ساعة في الشهر.

ووفقاً للشركة، فإن الأشخاص الذين سيقع عليهم الاختيار سيظهرون في مقاطع فيديو ترويجية لمنتجات الشركة، وسيقومون بكتابة منشورات ترويجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمنتجات الشركة.

وذكرت تقارير اقتصادية، أن اقتصاد الحشيش سيوفر قرابة الـ 150 ألف وظيفة جديدة للسوق الكندية خلال السنوات القليلة القادمة.

ويبدو أن حُمّى تقنين الحشيش والماريخوانا التي ضربت العالم، قد أصابت كندا. حيث سيتم التصديق على قانون تشريع تجارة الحشيش يوم الـ 17 من أكتوبر القادم.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد كتب عبر تويتر في وقت سابق: ''تقنين الماريخوانا يعني أن أموالاً أقل ستذهب للجريمة، وسيقلل من قابلية الأطفال الحصول عليه...''

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شوف تيفي كندا شركة متخصصة شاغرة 50 دولارا للساعة الحشيش

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