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الرئيس المالي يستقبــــــل ''سعد الدين العثماني''

بتاريــخ : 22 شتنبر 2018 / 23:07 الرئيس المالي يستقبــــــل سعد الدين العثماني | بوليتيك
الرئيس المالي يستقبــــــل ''سعد الدين العثماني''
استقبل الرئيس المالي، إبراهيم بوبكار كيتا، مساء اليوم السبت بباماكو، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.

شوف تيفي: (و.م.ع)

استقبل الرئيس المالي، إبراهيم بوبكار كيتا، مساء اليوم السبت بباماكو، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.

وبهذه المناسبة، أعرب العثماني، مجددا، عن تهانئ الملك محمد السادس للرئيس كيتا على إعادة انتخابه لولاية ثانية.

كما أعرب العثماني عزم المملكة على تعزيز العلاقات الأخوية بشكل أكبر مع مالي في مختلف مجالات التعاون.

من جانبه، عبر الرئيس المالي عن خالص شكره للملك على جميع المبادرات التي اتخذها لفائدة مالي، داعيا إلى توطيد التعاون الثنائي في جميع القطاعات.

وحضر هذا الاستقبال، عن الجانب المغربي، أعضاء الوفد المرافق لرئيس الحكومة، وسفير المغرب في باماكو، حسن الناصري، وعن الجانب المالي، كاميسا كامارا، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

 

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