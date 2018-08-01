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هـــاذشي بــزاف.. خمسيني يغتصب ابنته بمدينة جرسيف.. (تفاصيل جد صادمة)

بتاريــخ : 22 شتنبر 2018 / 22:25 هـــاذشي بــزاف.. خمسيني يغتصب ابنته بمدينة جرسيف.. (تفاصيل جد صادمة) | حوادث و حقوق
هـــاذشي بــزاف.. خمسيني يغتصب ابنته بمدينة جرسيف.. (تفاصيل جد صادمة)
أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، أمس الخميس 20 شتنبر 2018، شخصا خمسينيا، على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، من أجل جناية اغتصاب ابنته، بحي النجد بمدينة جرسيف.

شوف تيفي

أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، أمس الخميس 20 شتنبر 2018، شخصا خمسينيا، على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، من أجل جناية اغتصاب ابنته، بحي النجد بمدينة جرسيف.

وكشف مصدر مطلع بأن اعتقال الأب جاء بعدما تقدمت أخت الضحية بمعية شقيقتها بشكاية لدى وكيل الملك بابتدائية جرسيف، تفيد تعرض أختها البالغة تسع سنوات من عمرها لاعتداء جنسي من طرف والدها.

وبناء عليه تم اعتقال المتهم ''م – ص'' ووضعه تحت الحراسة النظرية بتنسيق مع النيابة العامة بجرسيف قبل أن يتم ترحيله إلى مدينة وجدة وعرضه على أنظار الوكيل العام للملك الذي أصدر أوامره بإحالته على قاضي التحقيق لتعميق البحث معه وايداعه السجن المحلي بوجدة من أجل جناية زنا المحارم.

وصرحت الضحية البالغة من العمر تسع سنوات، أن والدها المدمن على شرب الكحول كان دائما يصر على أن تنام الطفلة بجانبه على سريره الخاص ويصر كذلك على أن تنتظره حتى دخوله المتأخر، بغية استغلالها جنسيا، بعد أن كان يمنحها مواد منومة، مستغلا غياب الأم لتواجدها بالديار الإسبانية.

وتجدر الإشارة إلى أن افتضاح أمر الاغتصاب كان بعد أن تقدمت ابنته التي تبلغ 26 سنة من عمرها بشكاية تتهم فيها تعرضها للتعنيف الجسدي والنفسي من طرف أبيها، حيث أثارت شكوكا حول ما كانت تعيشه داخل البيت وعلاقة أبيها بفلذة كبده الصغيرة وإصراره الدائم على نومها معه على سريره الخاص وهو الأمر الذي قاد الطفلة إلى التصريح بأنها تجد صعوبة كبيرة عند التبول و أنها كانت في كل صبح تحس بدوار وتجد ملابسها مبتلة، مما فرض عرض الطفلة على الطبيب الشرعي الذي أكد افتضاض بكارتها.

 

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شوف تيفي المغرب كرسيف اغتصاب ابن أم أب المحكمة

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