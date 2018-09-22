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الزاوية البنانية بالمغرب تحتفي بموسمها السنوي وتُـجدد ولاءها للملك

بتاريــخ : 22 شتنبر 2018 / 21:56 الزاوية البنانية بالمغرب تحتفي بموسمها السنوي وتُـجدد ولاءها للملك | مجتمع
الزاوية البنانية بالمغرب تحتفي بموسمها السنوي وتُـجدد ولاءها للملك
احتفت الزاوية البنانية ليلة أمــس الجمعة 11 محرم 1440 هجرية ، الموافق لـ21 شتنبر 2018، بحرم الزاوية الكائن بالمدينة العتيقة لرباط الفتح بموسمها السنوي وسط حشود غفيرة من مريدي ومحبي الطريقة الصوفية

شوف تيفي: م.القاسمي

احتفت الزاوية البنانية ليلة أمــس الجمعة 11 محرم 1440 هجرية ، الموافق لـ21 شتنبر 2018، بحرم الزاوية الكائن بالمدينة العتيقة لرباط الفتح بموسمها السنوي وسط حشود غفيرة من مريدي ومحبي الطريقة الصوفية البنانية بالمغرب.

وترأس أشغال الليلة الروحانية للزاوية ''لطف الله بناني'' شيخ الزاوية البنانية بالمغرب ، الذي يُـشرف حاليا على إعادة تهييء الزوايا البنانية بكل ربوع المملكة ، والذي ساهم بشكل كبير في إعادة إحياء عذه الطريقة الصوفية العريقة والتي يعود تأسيسها إلى الشيخ ''عبد السلام البناني'' الذي ورد إلى الرباط لأمر مولوي من ''المولى إسماعيل'' لنشر العلم والمذهب المالكي برباط الفتح .

وأكد الشيخ لطف الله بناني في مكالمة هاتفية لــ''شوف تيفي'' أن ''زاوية الرباط أسسها أبو بكر البناني'' وحمل مشعل الزاوية ابنه فتح الله البناني وهي زاوية بنانية درقاوية زروقية شاذلية من حيث السند ، و لعبت دورا سياسيا كبيرا على مر التاريخ ، وهو ما ساهم في امتدادها خارج أرض الوطن ولازالت الزاوية تحافظ على عهدها بالأسرة العلوية ووفية لثوابت المملكة المغربية ومقدساتها...''.

وتمـــيز الموسم السنوي للزاوية هذه السنة بحضور عدد كبير من المنشدين والمشاييخ الصوفية والعلوم الشرعية من داخل المغرب وخارجه ، وفي مقدمتهم محمد ابن إدريس الادريسي الحسني الذي ختم كرسي صحيح الإمام البخاري الذي كان يُـقام بمقر الزاوية منذ سنين وهي أول زاوية بالمغرب أحيت الكراسي العلمية بالمغرب .

واختتــــم الموسم بإعلان إصــلاح الزاوية وإعادة ترميمها والدعاء للملك محمد السادس لما يوليه من عناية كبيرة للطرق الصوفية بالمغرب.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الزاوية البنانية لطف الله

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