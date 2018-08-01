انطلاق مشروع ''التوأمة''بين المغرب والاتحاد الأوربي لحماية المستهلك المغربي ﻿

أعلنت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، عن انطلاق مشروع توأمة يحمل اسم ''دعم تطوير مراقبة السوق''، وذلك بشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

شوف تيفي

أعلنت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، عن انطلاق مشروع توأمة يحمل اسم ''دعم تطوير مراقبة السوق''، وذلك بشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها أمس الجمعة، أن هذا المشروع يندرج في إطار تفعيل برنامج ''إنجاح الوضع المتقدم: الشطر الثاني'' الذي يتوخى تعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ويتطلع إلى ضمان مراقبة أكثر تكاملا للسوق الداخلية، من خلال تأهيل الإطار المعياري في هذا الشأن، وتعزيز القدرات المنهجية والتنظيمية للمراقبة.

وأضاف البلاغ، أن تفعيل هذا المشروع سيدعم حماية المستهلك المغربي، وسيتمحور بالخصوص حول تصميم استراتيجية وطنية لمراقبة السوق، وإطلاق مبادرات تحسيسية لدى مهنيي الإنتاج والاستيراد والتوزيع.

وسيمول هذا البرنامج، الذي يمتد على مدى سنتين (2018-2020)، من قبل الاتحاد الأوروبي، وذلك في حدود 10 ملايين درهم، ويتم تدبيره بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، فيما عهد بمهمة تنفيذه إلى وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية.