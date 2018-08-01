 انطلاق مشروع ''التوأمة''بين المغرب والاتحاد الأوربي لحماية المستهلك المغربي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هـــاذشي بــزاف.. خمسيني يغتصب ابنته بمدينة جرسيف.. (تفاصيل جد صادمة) | حوادث و حقوق

هـــاذشي بــزاف.. خمسيني يغتصب ابنته بمدينة جرسيف.. (تفاصيل جد صادمة)

الزاوية البنانية بالمغرب تحتفي بموسمها السنوي وتُـجدد ولاءها للملك | مجتمع

الزاوية البنانية بالمغرب تحتفي بموسمها السنوي وتُـجدد ولاءها للملك

رئيس جهة كلميم واد نون يقطر الشمع على المشاركين في الجامعة الصيفية لشبيبة الأحرار | بوليتيك

رئيس جهة كلميم واد نون يقطر الشمع على المشاركين في الجامعة الصيفية لشبيبة الأحرار

حُزمة إجراءات جديدة لتدبير الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية | بوليتيك

حُزمة إجراءات جديدة لتدبير الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية

انطلاق مشروع التوأمةبين المغرب والاتحاد الأوربي لحماية المستهلك المغربي | اقتصاد

انطلاق مشروع ''التوأمة''بين المغرب والاتحاد الأوربي لحماية المستهلك المغربي

الحكومة تراسل المؤسسات العمومية حول مستحقات المقاولات | بوليتيك

الحكومة تراسل المؤسسات العمومية حول مستحقات المقاولات

استياء عارم من الفنــاير بعد الشراكة الفنية مع مجموعة تْـــعواج الفــم | ثقافة و فنون

استياء عارم من الفنــاير بعد الشراكة الفنية مع مجموعة ''تْـــعواج الفــم''

أمزازي :نسب الهدر المدرسي لهذا الموسم تظل بعيدة كل البعد عما تم تداوله إعلاميا | بوليتيك

أمزازي :نسب الهدر المدرسي لهذا الموسم تظل بعيدة كل البعد عما تم تداوله إعلاميا

استخـــراج جثثي ضحــيتي مصنع الخمور بالقنيطرة | حوادث و حقوق

استخـــراج جثثي ضحــيتي مصنع الخمور بالقنيطرة

التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

انطلاق مشروع ''التوأمة''بين المغرب والاتحاد الأوربي لحماية المستهلك المغربي

بتاريــخ : 22 شتنبر 2018 / 21:43 انطلاق مشروع التوأمةبين المغرب والاتحاد الأوربي لحماية المستهلك المغربي | اقتصاد
انطلاق مشروع ''التوأمة''بين المغرب والاتحاد الأوربي لحماية المستهلك المغربي
أعلنت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، عن انطلاق مشروع توأمة يحمل اسم ''دعم تطوير مراقبة السوق''، وذلك بشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

شوف تيفي

أعلنت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، عن انطلاق مشروع توأمة يحمل اسم ''دعم تطوير مراقبة السوق''، وذلك بشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها أمس الجمعة، أن هذا المشروع يندرج في إطار تفعيل برنامج ''إنجاح الوضع المتقدم: الشطر الثاني'' الذي يتوخى تعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ويتطلع إلى ضمان مراقبة أكثر تكاملا للسوق الداخلية، من خلال تأهيل الإطار المعياري في هذا الشأن، وتعزيز القدرات المنهجية والتنظيمية للمراقبة.

وأضاف البلاغ، أن تفعيل هذا المشروع سيدعم حماية المستهلك المغربي، وسيتمحور بالخصوص حول تصميم استراتيجية وطنية لمراقبة السوق، وإطلاق مبادرات تحسيسية لدى مهنيي الإنتاج والاستيراد والتوزيع.

وسيمول هذا البرنامج، الذي يمتد على مدى سنتين (2018-2020)، من قبل الاتحاد الأوروبي، وذلك في حدود 10 ملايين درهم، ويتم تدبيره بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، فيما عهد بمهمة تنفيذه إلى وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أوربا الاقتصاد الرقمي المستهلك

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الصين تؤكد حرصها على تعميق التعاون القضائي مع المغرب خاصة في الجانب التجاري | اقتصاد

الصين تؤكد حرصها على تعميق التعاون القضائي مع المغرب خاصة في الجانب التجاري

مندوبية التخطيط تسجل انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية | اقتصاد

مندوبية التخطيط تسجل انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية

أزيد من 1500 مستفيد من الحملة التحسيسية والفحص المبكر ضد الفشل الكلوي في نسختها السابعة بمدينة العيون | اقتصاد

أزيد من 1500 مستفيد من الحملة التحسيسية والفحص المبكر ضد الفشل الكلوي في نسختها السابعة بمدينة العيون

مُــــــــثير..المغرب إستورد 12 مليون لتر من النبيد الإسباني خلال النصف الأول من 2018 | اقتصاد

مُــــــــثير..المغرب إستورد 12 مليون لتر من النبيد الإسباني خلال النصف الأول من 2018

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول خروج إعلامي لعائلة الشاب الرجاوي اللي قتلوه بالقنبول ليلة عاشوراء..هاشنو وقع لينا منين سمعنا الخبر | خارج البلاطو
منذ 26 دقيقة

أول خروج إعلامي لعائلة الشاب الرجاوي اللي قتلوه بالقنبول ليلة عاشوراء..هاشنو وقع لينا منين سمعنا الخبر

الهيني يُفجرها في وجه زيان و تصريحاته..فيديوهات بوعشرين غيـــر مفبركة ونتائج الخبرة الطبية سليمــة و بالدليل | خارج البلاطو

الهيني يُفجرها في وجه زيان و تصريحاته..فيديوهات بوعشرين غيـــر مفبركة ونتائج الخبرة الطبية سليمــة و بالدليل

فاجعة حريق مصنع الخمر بالقنيطرة..تصريح مؤثر لأخ الضحية..مكانش فخبارنا خويا كان خدام فشركة ديال الشراب | خارج البلاطو

فاجعة حريق مصنع الخمر بالقنيطرة..تصريح مؤثر لأخ الضحية..مكانش فخبارنا خويا كان خدام فشركة ديال الشراب

فنانة مصرية شهيرة تجيب زوجها هاتفيا على الهواء مباشرة خوفا من عصبيته‎ | قنوات أخرى

فنانة مصرية شهيرة تجيب زوجها هاتفيا على الهواء مباشرة خوفا من عصبيته‎

﻿

آخر المستجدات

هـــاذشي بــزاف.. خمسيني يغتصب ابنته بمدينة جرسيف.. (تفاصيل جد صادمة) | حوادث و حقوق
منذ 20 دقيقة

هـــاذشي بــزاف.. خمسيني يغتصب ابنته بمدينة جرسيف.. (تفاصيل جد صادمة)

الزاوية البنانية بالمغرب تحتفي بموسمها السنوي وتُـجدد ولاءها للملك | مجتمع

الزاوية البنانية بالمغرب تحتفي بموسمها السنوي وتُـجدد ولاءها للملك

رئيس جهة كلميم واد نون يقطر الشمع على المشاركين في الجامعة الصيفية لشبيبة الأحرار | بوليتيك

رئيس جهة كلميم واد نون يقطر الشمع على المشاركين في الجامعة الصيفية لشبيبة الأحرار

حُزمة إجراءات جديدة لتدبير الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية | بوليتيك

حُزمة إجراءات جديدة لتدبير الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.