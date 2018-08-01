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الحكومة تراسل المؤسسات العمومية حول مستحقات المقاولات

بتاريــخ : 22 شتنبر 2018 / 21:39 الحكومة تراسل المؤسسات العمومية حول مستحقات المقاولات | بوليتيك
الحكومة تراسل المؤسسات العمومية حول مستحقات المقاولات
راسل وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، أمس الجمعة، المؤسسات والمقاولات العمومية لحثها على الالتزام بآجال الأداء.

شوف تيفي

راسل وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، أمس الجمعة، المؤسسات والمقاولات العمومية لحثها على الالتزام بآجال الأداء.

المراسلة جاءت بعد الانتقادات التي وجهها الملك محمد السادس، في خطاب ثورة الملك والشعب، حول تماطل الإدارات العمومية في أداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات، حيث قال بنشعبون: “إن التتبع الذي تقوم به المصالح المختصة لهذه الوزارة، أبان عن عدم احترام بعض هذه المؤسسات والمقاولات العمومية لآجال الأداء، وذلك رغم توفرها في بعض الأحيان على الموارد المالية”.

ودعت المراسلة المؤسسات والمقاولات العمومية، لاتخاذ كافة التدابير الضرورية لأجل تقليص آجال الأداء بإصدار الأمر بدفع وأداء المستحقات المتعلقة بالطلبيات العمومية وعدم تجاوز الآجال المتعاقد بشأنها.

كما حث الوزير، على تظافر جهود جميع الأطراف المعنية من وزارات وصية، وهيئات الحكامة ومصالح المراقبة ومسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية.

 

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