استياء عارم من الفنــاير بعد الشراكة الفنية مع مجموعة ''تْـــعواج الفــم'' ﻿

تفاجأ عدد من المغاربة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مساء يومه السبت، بفيديو إعلاني يظهر شراكة جديدة بين المجموعة الغنائية فناير التي أصبح صيتها عالمي لما تقدمه من فن راقي وبــين مجموعة ''إيموراجي''

شـــوف تيفي:منال غطـــاس

تفاجأ عدد من المغاربة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مساء يومه السبت، بفيديو إعلاني يظهر شراكة جديدة بين المجموعة الغنائية فناير التي أصبح صيتها عالمي لما تقدمه من فن راقي وبــين مجموعة ''إيموراجي'' الفكاهية التي خلفت استياء عارما بين المغاربة خصوصا خلال رمضان الماضي.

هذه الشراكة الأولى من نوعها، اعتبرها متتبعون للشأن الفني بالمغرب، أنها لن تكون ناجحة بمقارنة المجموعتين، فالأولى (مجموعة فناير) التي تأسست سنة 2001 و تتبنى قضايا الحياة الاجتماعية و تقدم عروضا فنية ،تظهر دائما بمستوى فني متميز و طبعت مسارا حافلا بالإنجازات ترجمه توشيح ملكي في الذكرى الخمسين لميلاد الملك محمد السادس، بينما ارتبط اسم المجموعة التي تقدم نفسها أنها مجموعة'' فكاهية'' بطريقة جديدة، باستنكار و غضب الشارع المغربي الذي عبر عن غضبه خلال أول ظهور تلفزي للمجموعة خلال رمضان من ''هضرة الزنقة'' و تعواج الفم'' الذي كان من المفروض أن تستغني عنه المجموعة.

من جانبهم عبر رواد العالم الأزرق عن استغرابهم بعد ظهور الفيديو مؤكدين أن المستويات متباعدة تماما و لن تعرف حسبهم هذه الشراكة طريقا للنجاح.

و معــلوم أن مجموعة الفناير تتواجد بالهند لتحضير أغنية مغربية بلمسة هندية رفقة المغربية نورة فتحي و سبق لشوف تيفي أن تطرقت لتفاصيلها المثيرة.