أمزازي :نسب الهدر المدرسي لهذا الموسم تظل بعيدة كل البعد عما تم تداوله إعلاميا ﻿

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن نسبة الهدر المدرسي بالسلك الابتدائي على المستوى الوطني، بلغت 1.1 في المائة خلال الموسم الدراسي 2017-2018.

شوف تيفي

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن نسبة الهدر المدرسي بالسلك الابتدائي على المستوى الوطني، بلغت 1.1 في المائة خلال الموسم الدراسي 2017-2018.

وجاء في بلاغ للوزارة، صدر على إثر ما تم تداوله بخصوص نسبة الهدر المدرسي التي بلغت بسلك التعليم الابتدائي 5.7 في المائة خلال الموسم الدراسي 2017-2018، أنه و“خلافا للإدعاءات التي تزعم أن هذه النسبة قد تضاعفت خلال الموسم الدراسي 2017-2018 مقارنة مع الموسم الدراسي الذي سبقه 2016-2017، وتنويرا منها للرأي العام التعليمي والوطني، فإن الوزارة تؤكد أن هذه النسبة تهم العالم القروي، أما نسبة الهدر المدرسي بالسلك الابتدائي على المستوى الوطني فقد بلغت 1.1 في المائة خلال الموسم الدراسي2017-2018، بما يعادل 38 ألف و740 تلميذة وتلميذ”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه على مستوى السلك الثانوي الإعدادي، فقد بلغت نسبة الهدر المدرسي سنة 2017-2018 ما يناهز 12 في المائة على المستوى الوطني، أي ما يعادل 183 ألف و218 تلميذة وتلميذة.

وأشار البلاغ إلى أن مجموع التلاميذ الذين غادروا المدرسة بالسلكين معا، على المستوى الوطني خلال الموسم الدراسي 2017-2018 هو 221 ألف و958 تلميذا وتلميذة، مشددا على أن نسب الهدر المدرسي لهذا الموسم تظل بعيدة كل البعد عما تم تداوله من كونها قد تضاعفت مقارنة مع 2016-2017، داعيا إلى ” تحري الدقة والتأكد من صحة المعطيات المتعلقة بالمنظومة التربوية قبل نشرها “.