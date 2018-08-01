استخـــراج جثثي ضحــيتي مصنع الخمور بالقنيطرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصـادرها أنه تم مساء يومه السبت استخراج جثثي ضحيتي مصنع الخمور بالقنيطرة وذلك بعدما لقي عاملان مصرعهما، فيما أصيب آخرون بحروق متفاوتة الخطورة صباح أمس الجمعة.

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' من مصـادرها أنه تم مساء يومه السبت استخراج جثثي ضحيتي مصنع الخمور بالقنيطرة وذلك بعدما لقي عاملان مصرعهما، فيما أصيب آخرون بحروق متفاوتة الخطورة صباح أمس الجمعة.

وحسب ذات المصادر فإن الحريق أتى على كل تجهيزات وآليات المصنع، وخلف خسائر مادية جسيمة، كما خلف حالة من الرعب والهلع في صفوف العمال والسكان المجاورين بالضيعات الفلاحية.

يُـــشار أن عناصر الشرطة القضائية فتحت تحقيقا في الموضوع لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، الذي وصف بالمباغت، بينما رجحت مصادر أن تكون الحرارة المفرطة من أسباب اندلاعه.