 استخـــراج جثثي ضحــيتي مصنع الخمور بالقنيطرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هـــاذشي بــزاف.. خمسيني يغتصب ابنته بمدينة جرسيف.. (تفاصيل جد صادمة) | حوادث و حقوق

هـــاذشي بــزاف.. خمسيني يغتصب ابنته بمدينة جرسيف.. (تفاصيل جد صادمة)

الزاوية البنانية بالمغرب تحتفي بموسمها السنوي وتُـجدد ولاءها للملك | مجتمع

الزاوية البنانية بالمغرب تحتفي بموسمها السنوي وتُـجدد ولاءها للملك

رئيس جهة كلميم واد نون يقطر الشمع على المشاركين في الجامعة الصيفية لشبيبة الأحرار | بوليتيك

رئيس جهة كلميم واد نون يقطر الشمع على المشاركين في الجامعة الصيفية لشبيبة الأحرار

حُزمة إجراءات جديدة لتدبير الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية | بوليتيك

حُزمة إجراءات جديدة لتدبير الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية

انطلاق مشروع التوأمةبين المغرب والاتحاد الأوربي لحماية المستهلك المغربي | اقتصاد

انطلاق مشروع ''التوأمة''بين المغرب والاتحاد الأوربي لحماية المستهلك المغربي

الحكومة تراسل المؤسسات العمومية حول مستحقات المقاولات | بوليتيك

الحكومة تراسل المؤسسات العمومية حول مستحقات المقاولات

استياء عارم من الفنــاير بعد الشراكة الفنية مع مجموعة تْـــعواج الفــم | ثقافة و فنون

استياء عارم من الفنــاير بعد الشراكة الفنية مع مجموعة ''تْـــعواج الفــم''

أمزازي :نسب الهدر المدرسي لهذا الموسم تظل بعيدة كل البعد عما تم تداوله إعلاميا | بوليتيك

أمزازي :نسب الهدر المدرسي لهذا الموسم تظل بعيدة كل البعد عما تم تداوله إعلاميا

استخـــراج جثثي ضحــيتي مصنع الخمور بالقنيطرة | حوادث و حقوق

استخـــراج جثثي ضحــيتي مصنع الخمور بالقنيطرة

التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

استخـــراج جثثي ضحــيتي مصنع الخمور بالقنيطرة

بتاريــخ : 22 شتنبر 2018 / 21:13 استخـــراج جثثي ضحــيتي مصنع الخمور بالقنيطرة | حوادث و حقوق
استخـــراج جثثي ضحــيتي مصنع الخمور بالقنيطرة
علمت ''شوف تيفي'' من مصـادرها أنه تم مساء يومه السبت استخراج جثثي ضحيتي مصنع الخمور بالقنيطرة وذلك بعدما لقي عاملان مصرعهما، فيما أصيب آخرون بحروق متفاوتة الخطورة صباح أمس الجمعة.

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' من مصـادرها أنه تم مساء يومه السبت استخراج جثثي ضحيتي مصنع الخمور بالقنيطرة وذلك بعدما لقي عاملان مصرعهما، فيما أصيب آخرون بحروق متفاوتة الخطورة صباح أمس الجمعة.

وحسب ذات المصادر فإن الحريق أتى على كل تجهيزات وآليات المصنع، وخلف خسائر مادية جسيمة، كما خلف حالة من الرعب والهلع في صفوف العمال والسكان المجاورين بالضيعات الفلاحية.

يُـــشار أن عناصر الشرطة القضائية فتحت تحقيقا في الموضوع لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، الذي وصف بالمباغت، بينما رجحت مصادر أن تكون الحرارة المفرطة من أسباب اندلاعه.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب القنيطرة ضحايا جثة فحم

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هـــاذشي بــزاف.. خمسيني يغتصب ابنته بمدينة جرسيف.. (تفاصيل جد صادمة) | حوادث و حقوق

هـــاذشي بــزاف.. خمسيني يغتصب ابنته بمدينة جرسيف.. (تفاصيل جد صادمة)

انتحار شاب من الجالية المقيمة بالخارج بحي زيانة بتطوان | حوادث و حقوق

انتحار شاب من الجالية المقيمة بالخارج بحي زيانة بتطوان

التغرير بقاصرة وهتك عرض والتهديد بنشر صور فاضحة يقود لتوقيف شاب بكلميم | حوادث و حقوق

التغرير بقاصرة وهتك عرض والتهديد بنشر صور فاضحة يقود لتوقيف شاب بكلميم

إحباط محاولة انتحار مختل عقلي بكورنيش الداخلة | حوادث و حقوق

إحباط محاولة انتحار مختل عقلي بكورنيش الداخلة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول خروج إعلامي لعائلة الشاب الرجاوي اللي قتلوه بالقنبول ليلة عاشوراء..هاشنو وقع لينا منين سمعنا الخبر | خارج البلاطو
منذ 26 دقيقة

أول خروج إعلامي لعائلة الشاب الرجاوي اللي قتلوه بالقنبول ليلة عاشوراء..هاشنو وقع لينا منين سمعنا الخبر

الهيني يُفجرها في وجه زيان و تصريحاته..فيديوهات بوعشرين غيـــر مفبركة ونتائج الخبرة الطبية سليمــة و بالدليل | خارج البلاطو

الهيني يُفجرها في وجه زيان و تصريحاته..فيديوهات بوعشرين غيـــر مفبركة ونتائج الخبرة الطبية سليمــة و بالدليل

فاجعة حريق مصنع الخمر بالقنيطرة..تصريح مؤثر لأخ الضحية..مكانش فخبارنا خويا كان خدام فشركة ديال الشراب | خارج البلاطو

فاجعة حريق مصنع الخمر بالقنيطرة..تصريح مؤثر لأخ الضحية..مكانش فخبارنا خويا كان خدام فشركة ديال الشراب

فنانة مصرية شهيرة تجيب زوجها هاتفيا على الهواء مباشرة خوفا من عصبيته‎ | قنوات أخرى

فنانة مصرية شهيرة تجيب زوجها هاتفيا على الهواء مباشرة خوفا من عصبيته‎

﻿

آخر المستجدات

هـــاذشي بــزاف.. خمسيني يغتصب ابنته بمدينة جرسيف.. (تفاصيل جد صادمة) | حوادث و حقوق
منذ 20 دقيقة

هـــاذشي بــزاف.. خمسيني يغتصب ابنته بمدينة جرسيف.. (تفاصيل جد صادمة)

الزاوية البنانية بالمغرب تحتفي بموسمها السنوي وتُـجدد ولاءها للملك | مجتمع

الزاوية البنانية بالمغرب تحتفي بموسمها السنوي وتُـجدد ولاءها للملك

رئيس جهة كلميم واد نون يقطر الشمع على المشاركين في الجامعة الصيفية لشبيبة الأحرار | بوليتيك

رئيس جهة كلميم واد نون يقطر الشمع على المشاركين في الجامعة الصيفية لشبيبة الأحرار

حُزمة إجراءات جديدة لتدبير الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية | بوليتيك

حُزمة إجراءات جديدة لتدبير الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.