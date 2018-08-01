 توقيف مستخدم للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بخيانة الأمانة والتبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها ﻿
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توقيف مستخدم للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بخيانة الأمانة والتبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها

بتاريــخ : 22 شتنبر 2018 / 21:10 توقيف مستخدم للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بخيانة الأمانة والتبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها | مجتمع
توقيف مستخدم للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بخيانة الأمانة والتبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، بناء على معطيات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الجمعة، من توقيف مستخدم يبلغ من العمر 21 سنة، وذلك للاشتباه بتورطه في قضية

شوف تيفي

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، بناء على معطيات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الجمعة، من توقيف مستخدم يبلغ من العمر 21 سنة، وذلك للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بخيانة الأمانة والتبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم السبت، بأن مصالح الأمن كانت قد توصلت، بتاريخ 7 غشت المنصرم، بإشعار من المشتبه به، الذي يعمل مستخدما بإحدى المقاولات الخاصة، حول تعرضه لسرقة باستعمال العنف استهدفت سلبه مبلغا ماليا قدره 1.340.000 درهم، نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، في وقت فتحت فيه مصالح الشرطة القضائية بحثا لتحديد ظروف وملابسات هذه الواقعة.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المكثفة أظهرت أن الأمر يتعلق بسيناريو وهمي، وذلك في مقابل كشفها عن تورط المعني بالأمر في الاستيلاء على المبلغ المالي، حيث تم توقيفه وحجز جزء من هذا المبلغ وقدره 98 مليون سنيتم مخبأة داخل أثاث منزله.

وقد تم، حسب البلاغ، وضع المشتبه به، رفقة ثلاثة أشخاص ضبطوا رفقته وهم في حالة سكر متقدمة، تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك في أفق تحديد باقي المتورطين المحتملين.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني

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