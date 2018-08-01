الحكومة تطلق برنامجا لتكوين أطر لمكافحة الفساد بمساهمة مجلس جطو ﻿

أشرف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مساء أمس الجمعة، على إطلاق برنامج لتكوين أطر ومسؤولي المفتشيات العامة للوزارات، بهدف مكافحة الفساد.

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أشرف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مساء أمس الجمعة، على إطلاق برنامج لتكوين أطر ومسؤولي المفتشيات العامة للوزارات، بهدف مكافحة الفساد.

وأوضح العثماني، أن برنامج التكوين الذي تحتضنه المدرسة الوطنية للإدارة، ساهم في إعداده المجلس الأعلى للحسابات، مشيرا إلى أن المجلس مستعد للمشاركة في التكوين.

ويرى العثماني أن “محاربة الفساد ليست ظاهرة بسيطة، لأنه ينخر المجتمع والاقتصاد الوطني، ويبطل الجهود والخدمات المقدمة للمواطنين”.

وشدد رئيس الحكومة على أن محاربة الفساد “لن تكون بالوسائل الأمنية والقانونية، ولكن بعدد من الإجراءات منها الوقائية وأيضا إغلاق منافذ الفساد”.