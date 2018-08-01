 ''حصـــاد'' مُــرشح فوق العـــادة لخلافة ''العنصـر '' والتربع على كرسي الأمانة العامة لحزب السنبلة ﻿
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''حصـــاد'' مُــرشح فوق العـــادة لخلافة ''العنصـر '' والتربع على كرسي الأمانة العامة لحزب السنبلة

بتاريــخ : 22 شتنبر 2018 / 20:28 حصـــاد مُــرشح فوق العـــادة لخلافة العنصـر والتربع على كرسي الأمانة العامة لحزب السنبلة | بوليتيك
''حصـــاد'' مُــرشح فوق العـــادة لخلافة ''العنصـر '' والتربع على كرسي الأمانة العامة لحزب السنبلة
عـــلمت ''شوف تيفي'' من مصــادرها أن ''محمـد حصــاد '' وزير الداخلية السابق مُـرشح فوق العادة لــخلافة ''امحند العنصر'' على رأس الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية .

شوف تيفي

عـــلمت ''شوف تيفي'' من مصــادرها أن ''محمـد حصــاد '' وزير الداخلية السابق مُـرشح فوق العادة لــخلافة ''امحند العنصر'' على رأس الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية .

وأضــافت ذات المصادر أن اللجنة التي يترأسها سعيد أمسكان استقبلت أول ترشيح لمنصب الأمين العام، من طرف عضو المكتب السياسي مصطفى اسلالو والذي يشغل أيضاً منصب مركزي بإدارة مجلس المستشارين، وكما كان منتظرا برز إسم محمد حصاد مما يعني أن التنافس على منصب الأمانة العامة سيكون صعبا مع دخول هذا الأخير في السباق في الوقت الذي كانت تروج بعض أخبار التوافق بين العنصر وحصاد .

وزادت نفس المصــادر أن الصراع السياسي داخل حزب السنبلة لازال محتدمــا وبقوة حول من سيتربع على كرسي الأمانة العامة ، ولم يتضح بعد هل سيستمر العنصر أم سيتم انتخاب أمين عام جديد، في الوقت الذي يبقى إسم محمد حصاد في الواجهة رغم معارضة القواعد، غير أن هذا الأخير بدأ حملته والتقى بعدد من أعضاء الحزب ومسؤولين نافذين وحسم أمـــر المنافسة قبل إعلان ترشيحه

جـــذير بالذكر أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر، ستعقد لقاء صحفيا يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيتم من خلاله تسليط الضوء على عدد من القضايا والإجابة عن الأسئلة المرتبطة بمسار عقد المؤتمر الوطني للحزب.

هــــذا وسيعقد المؤتمر بقاعة المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله، أيام 28 و 29 و 30 أكتوبر 2018، حيث سيتم مناقشة عدد من المواضيع والتقارير وانتخاب الأجهزة الجديدة في الحزب وعلى رأسها الأمانة العامة.

 

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شوف تيفي المغرب الحركة الشعبية المؤتمر الوطني اللجنة التحضيرية العنصر حصاد

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