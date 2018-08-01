مُـــثير.. النقيب زيـــان يحتج بـفيديوهات مفبركة لـ''طوبيس وامرأة وشارع عمومي'' وينسبها لـ''توفيق بوعشرين'' ﻿

رد الحبيب حاجي محامي الطرف المدني في قضية توفيق بوعشرين مؤسس جريدة ''أخبار اليوم'' ، على النــدوة الصحفية التي نظمتها هيئة دفاعــه أمس الجمعة 21 شتنبر 2018 بمقر الحزب المغربي الليبرالي الحر بالرباط

شوف تيفي: م.ق

رد الحبيب حاجي محامي الطرف المدني في قضية توفيق بوعشرين مؤسس جريدة ''أخبار اليوم'' ، على النــدوة الصحفية التي نظمتها هيئة دفاعــه أمس الجمعة 21 شتنبر 2018 بمقر الحزب المغربي الليبرالي الحر بالرباط معتبرا في مكالمة هاتفية خص بها ''شوف تيفي'' القول بأن ''الخبرة أثبتت أن الشخص الذي يظهر في الفيديوهات ليس توفيق بوعشرين لاعتبارات عديدة وعلى رأسها أنه لو ثبت أن الشخص هو توفيق بوعشرين لقالتها الخبرة التقنية صراحة'' و''هناك ملحق يبرأ بوعشرين'' تزوير للحقائق ومحاولة أخرى لتغليط الرأي العام ولو بمس مؤسسات الدولة.

واتهم حاجي المتواجدين في اللجنة قائلا ''الذين يتواجدون في لجنة اللاحقيقة واللاعدالة قرأوا الصفحتين ويعلمون بأنهما تتعلقان بنماذج الصور والتسجيلات المفبركة التي أراد الدرك الملكي بها تنوير المحكمة وتقريب الصورة إليها''، متسائلا : '' هل هذه الأمور وهاته الخرجات تستطيع أن تقنع المحكمة ؟ وهل تستطيع أن تقنع الرأي العام المغربي الذكي''.

واسترسل في حديثة لـ''شوف تيفي'' أن ملف بوعشرين أو ملف ضحايا بوعشرين ''كشف عن زيف جزء مهم من النشطاء الحقوقيين و الديمقراطيين حيث كشفوا عن أنفسهم بكونهم ليسوا سوى كائنات سياسية بشعة لا ولاء لها لحقوق الإنسان إنما تستعملها مطية للوصول إلى أغراض شخصية ومادية صرفة وقضايا الوطن تتبرأ منهم '' مردفا ''أقصد هنا كل الذين يتواجدون داخل اللجنة سواء المتواجدين داخل المغرب أو خارجه ...'' مضيفا ''على الحركة الحقوقية المحايدة أن تقطع الصلة بهم وعزلهم حتى نبني فكرا حقوقيا سليما يساعد على نقل الدولة المغربية إلى أحسن الأوضـــاع ''.

وأوضــح أن ''الصفحتين الأخيرتين من الخبرة يعطي فيها الدرك الصورة لبعض النماذج المفبركة ولا علاقة بها ببوعشرين وجيئ بها لأجل تقريب المحكمة من الحقيقة ، والدرك الملكي يقول أن هذه الصور نماذج ولا علاقة لها بصور وفيديوهات بوعشرين لكونها حقيقية وغير مفبركة...''

واستطــــرد بالقول ''ماجاء على لسان المحامي المروري غير موجود أصلا في الخبرة ، لأن المحكمة لم تحل بوعشرين على الدرك الملكي وليس من اختصاصه أن يقول ذلك ، فالمختص لقول ذلك هي المحكمة التي يمثل بوعشرين أمامها مبــاشرة ولأنها هي أكبر الخبراء والمحكمة متأكدة أن الماثل أمامها بوعشرين والذي يظهر في الفيديوهات هو بوعشرين ولا تحتاج إلى وسيط ليقول لها هو أم لا ''

وزاد محامي ضحايا بوعشرين ''أعتقد أن المروري يستعمل نفس أسلوب زيان يكذبون على الرأي العام ويزيفون الحقائق بشكل مسعور '' مختتما أن النقيب زيان ''يستطيع أن يقول أن عاصمة المغرب هي نواكشوط وليست الرباط ، ولن يحس بأي حــرج والمغاربة أصبحوا يعرفون أسلوبه في التمويه''.

ومن جهة أخرى أكد المحامي الحسيني كروط أن حديث زيان على ملحق الخبرة صحيح ولكن الأمر يتعلق بصفحتين تتواجدان في آخر التقرير ويتعلق الأمر بالصفحة 62 و 63 ، ولكن خلاف ما يدعيه دفاع بوعشرين فالأمر يتعلق بملحق أمثلة لتحليل مصادق على فيديوهات مفبركة كأمثلة توضيحة للمحكمة.

والفيديوهات التي تمت الإشارة إليها تشير إلى فيديوهات فيها ''شارع عمومي وطوبيس و امرأة'' ولا توثق لمقر مكتب توفيق بوعشرين محل الجريمة .

وجدير بالذكر أن تقرير الخبرة التقنية التي أجراها معهد الدرك الملكي في 63 صفحة، خلصت نتائجها إلى صحة الفيديوهات وسلامة تسجيلها من أي تحريف أو تزوير.

هـــــذا ويتابع بوعشرين بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب، كما يتابع المتهم بجنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير و التسجيل.