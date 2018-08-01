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الشرطة القضائية توقف مروج للمخدرات الصلبة بتطوان

بتاريــخ : 22 شتنبر 2018 / 19:15 الشرطة القضائية توقف مروج للمخدرات الصلبة بتطوان | مجتمع
الشرطة القضائية توقف مروج للمخدرات الصلبة بتطوان
أوقفت عناصر فرقة الأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، مساء أمس الجمعة، مبحوثا عنه من أجل ترويج المخدرات الصلبة.

شوف تيفي

أوقفت عناصر فرقة الأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، مساء أمس الجمعة، مبحوثا عنه من أجل ترويج المخدرات الصلبة.

وأكد مصدر أمني، أن المعني كان موضوع تتبع ومراقبة منذ مدة، حيث تمت مطاردته وإيقافه بغابة ''البينيا'' التي كان يختبئ بها.

وأضاف المصدر ذاته، أن الموقوف ينحدر من مدينة تطوان، في العشرينات من عمره، وهو من ذوي السوابق القضائية المتعددة في عدة قضايا، من بينها ترويج المخدرات القوية، حيث كان المعني بالأمر موضوع ست مذكرات بحث.

وختم المصدر، أن الشخص المعني وضع رهن تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة من أجل تعميق البحث معه.

 

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