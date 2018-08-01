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انتحار شاب من الجالية المقيمة بالخارج بحي زيانة بتطوان

بتاريــخ : 22 شتنبر 2018 / 19:00 انتحار شاب من الجالية المقيمة بالخارج بحي زيانة بتطوان | حوادث و حقوق
انتحار شاب من الجالية المقيمة بالخارج بحي زيانة بتطوان
شهدت مدينة تطوان صباح اليوم السبت حالة انتحار شاب بحي زيانة بمدينة تطوان.

شوف تيفي

شهدت مدينة تطوان صباح اليوم السبت حالة انتحار شاب بحي زيانة بمدينة تطوان.

وأفادت مصادر إعلامية محلية أن شابا أقدم على الانتحار، بإلقاء نفسه من سطح منزله بحي زيان، مشيرة إلى أن الشاب من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وكان قيد حياته يعاني من بعض الاضطرابات النفسية والعقلية.

وأوضحت المصادر، أنه تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان.

ومن المنتظر أن تخضع جثة الهالك للتشريح الطبي من قبل طبيب مختص، في حين فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الحادث لمعرفة أسباب الانتحار.

 

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شوف تيفي المغرب شاب الجالية المقيمة الخارج انتحار حي زيانة تطوان

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