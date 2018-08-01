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المغرب يسلم قسا سابقا لمواجهة اتهامات بالاعتداء الجنسي في نيو مكسيكو الأمريكية

بتاريــخ : 22 شتنبر 2018 / 18:53 المغرب يسلم قسا سابقا لمواجهة اتهامات بالاعتداء الجنسي في نيو مكسيكو الأمريكية | بوليتيك
المغرب يسلم قسا سابقا لمواجهة اتهامات بالاعتداء الجنسي في نيو مكسيكو الأمريكية
كشف مسؤولون أمريكيون أمس الجمعة على أن المغرب ''سلم قسا كاثوليكيا سابقا متهما بالاعتداء الجنسي على طفل في أوائل التسعينات أثناء عمله كقس في الجيش في قاعدة للقوات الجوية الأمريكية وإنه سيواجه

شوف تيفي

كشف مسؤولون أمريكيون أمس الجمعة على أن المغرب ''سلم قسا كاثوليكيا سابقا متهما بالاعتداء الجنسي على طفل في أوائل التسعينات أثناء عمله كقس في الجيش في قاعدة للقوات الجوية الأمريكية وإنه سيواجه اتهامات في ولاية نيو مكسيكو''.

وأوضحت وكالة رويترز في بلاغ لها، أن القس يدعى آرثر بيرولت (80 عاما)، ويتابع بستة اتهامات بالاعتداء الجنسي، وفي حالة إدانته قد يواجه أقصى عقوبة وهي السجن مدى الحياة.

وأشار نفس المصدر، إلى أن السلطات المغربية ألقت القبض على القس بعد فترة وجيزة من توجيه لائحة الاتهام له في العام الماضي وظل محتجزا منذ ذلك الوقت.

كما كشف بلاغ الوكالة أن الكنيسة الكاثوليكية عبر العالم تعاني ''من أزمات تنطوي على تحرش جنسي بقاصرين مما ألحق ضررا كبيرا بالثقة في الكنيسة في الولايات المتحدة وتشيلي واستراليا وأيرلندا حيث كان تأثير الفضيحة أقوى بالإضافة إلى مناطق أخرى''.

 

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شوف تيفي المغرب قس اتهامات الاعتداء الجنسي نيو مكسيكو أمريكا

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