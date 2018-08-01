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الصين تؤكد حرصها على تعميق التعاون القضائي مع المغرب خاصة في الجانب التجاري

بتاريــخ : 22 شتنبر 2018 / 18:42 الصين تؤكد حرصها على تعميق التعاون القضائي مع المغرب خاصة في الجانب التجاري | اقتصاد
الصين تؤكد حرصها على تعميق التعاون القضائي مع المغرب خاصة في الجانب التجاري
أكد رئيس المحكمة العليا الشعبية بجمهورية الصين الشعبية ''زهو كيانغ''، أمس الجمعة بالرباط، على حرص بلاده على تعميق التعاون القضائي مع المغرب، لاسيما في الجانب التجاري منه.

شوف تيفي و.م.ع

أكد رئيس المحكمة العليا الشعبية بجمهورية الصين الشعبية ''زهو كيانغ''، أمس الجمعة بالرباط، على حرص بلاده على تعميق التعاون القضائي مع المغرب، لاسيما في الجانب التجاري منه.

وأبرز المسؤول الصيني، خلال مباحثات أجراها مع رئيس مجلس المستشارين ''حكيم بن شماش'' بحضور سفير بلاده المعتمد لدى المملكة، أن زيارته إلى المغرب، مرفوقا بوفد قضائي، تروم تفعيل مذكرة التفاهم حول التبادل والتعاون القضائي الموقعة بين محكمة النقض المغربية والمحكمة العليا الشعبية بجمهورية الصين الشعبية، حسب ما أفادت به وكالة المغرب العربي للأنباء.

وحسب بلاغ لمجلس المستشارين، فقد شدد رئيس المحكمة العليا الشعبية بجمهورية الصين الشعبية، على متانة علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين، مبرزا أهمية الزيارة التاريخية للملك محمد السادس إلى بلاده، والآفاق الرحبة التي فتحتها في مسار تدعيم هذه العلاقات.

كما أشاد المسؤول الصيني، بالاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي الذي يشهده المغرب، مؤكدا على أهمية التعاون البرلماني المشترك بين البلدين، مذكرا في هذا الإطار بأهمية الزيارة التي قام بها رئيس مجلس المستشارين ''حكيم بن شماش''، على رأس وفد برلماني إلى جمهورية الصين الشعبية سنة 2017، ودورها في تدعيم وتقوية الشراكة الإستراتيجية المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه، استعرض رئيس المجلس''بن شماش'' الإصلاحات الجوهرية التي عرفها النظام القضائي بالمغرب بعد دستور 2011، والتي عززت على وجه الخصوص استقلال السلطة القضائية، مثمنا في الوقت ذاته مستوى التعاون الجيد القائم بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية والتي ساهم مجلس المستشارين في الدفع بهذا التعاون عبر الموافقة على عدد من الاتفاقيات الهامة في هذا الشأن.

 

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