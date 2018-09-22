بوليف يستغرب لـ ''دعوة'' بعض المهنيين للإضراب في قطاع النقل يوم الاثنين المقبل ﻿

يستعد مهنيون وسائقون من مختلف مناطق المغرب لخوض إضراب في قطاع النقل، يوم الاثنين المقبل، معلنين عن رفضهم لمشروع دفتر تحملات قطاع النقل والذي يجري إعداده من طرف وزارة النقل الوصية على القطاع، كما

شوف تيفي

يستعد مهنيون وسائقون من مختلف مناطق المغرب لخوض إضراب في قطاع النقل، يوم الاثنين المقبل، معلنين عن رفضهم لمشروع دفتر تحملات قطاع النقل والذي يجري إعداده من طرف وزارة النقل الوصية على القطاع، كما صرح أحد الوجوه النقابية في حوار مع إحدى الجرائد المغربية نهاية الأسبوع الجاري.

من جانبه، استغرب محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالنقل، وفي تدوينة فيسبوكية عبر صفحته الرسمية، ما يتم ترويجه في المواقع الاجتماعية، وعبر صفحات بعض الجرائد، واصفا إياها بالمغالطات.

وزاد بوليف موضحا، ولرفع اللبس، فإن الإضراب حق دستوري، لكنه استدرك بأن '' الإضراب يؤطره أرباب المقاولات والباطرونات'' داعيا إلى الرجوع ''للفيديوهات التي تروج وأصحابها بمراكش والبيضاء والرباط....ووجوه منهم لها مشاكل شخصية مهنية مع الإدارة لعدم احترامها للقانون...'' حسب تعبير الوزير.

وفي رده على ما ورد في حوار النقابي المذكور مع إحدى الصحف نهاية الأسبوع الجاري، كتب بوليف عبر صفحته مستغربا '' أحد أبرز الوجوه، في تصريح لجريدة وطنية، قال اليوم إنه سيضرب لأنه ضد دفتر التحملات!!! وأنه لا يوافق على إدخال الشفافية على نظام الكريمات!!!! نافيا في الوقت نفسه وجود دفتر تحملات بالقول'' أنا شخصيا لا علم لي أن هناك دفتر تحملات في مجال نقل المسافرين؟؟؟ فعقد البرنامج الأصلي لم يوقع!!!! فعن اَي شيء يتكلمون؟؟؟؟''.

وعن توقف الحوار بين الوزارة الوصية ونقابات النقل، أيضا نفى بوليف أن يكون هناك أي توقف للحوار، موضحا '' ثم إنهم يقولون إن الحوار منقطع مع الإدارة!!! وإليكم مختصرا فقط ، في المرفق(لائحة المحاورين) لبعض ما يتم، وهناك لقاءات كثيرة أخرى تتم لا داعي لأفصل فيها...انقل فقط ما يفيد في موضوعنا هذا...'' ليدعو في الأخير بأنه يحيي كل من يدعم الشفافية والمهنية، ويحارب الفساد في القطاع، على حد قول بوليف.

من جانب آخر، فقد حاولت ''قناة شوف تيفي'' الاتصال بالوزير المنتدب بوليف، عصر اليوم السبت، لأخذ رأيه في الموضوع، وعرض وجهة نظره، لكن وكما في كل مرة، فقد نابت العلبة الصوتية عن الوزير بوليف، الذي يبدو أنه يفضل التدوينات والتغريدات على التواصل مع الصحافة !