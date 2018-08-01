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فضيحة تــهز وزارة الثقافة..مشروع ضخم أطلقه الملك بالقنيطــرة في خبر كــان

بتاريــخ : 22 شتنبر 2018 / 18:02 فضيحة تــهز وزارة الثقافة..مشروع ضخم أطلقه الملك بالقنيطــرة في خبر كــان | بوليتيك
فضيحة تــهز وزارة الثقافة..مشروع ضخم أطلقه الملك بالقنيطــرة في خبر كــان
قامت المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة – بفتح مقر مشروع ثقافي قيد الإنجاز، يدخل في إطار المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة 2015 - 2020 الذي ترأس الملك محمد السادس، إعطاء

شوف تيفي:

قامت المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة – بفتح مقر مشروع ثقافي قيد الإنجاز، يدخل في إطار المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة 2015 - 2020 الذي ترأس الملك محمد السادس، إعطاء انطلاقته يوم 08 أبريل 2015 بمدينة القنيطرة.

وأفاد مصدر مطلع لـ''شوف تيفي'' رفض الكشف عن هويته، أن المديرية قامت بفتح هذا المشروع في وجه إحدى المؤسسات الفتية للقيام بحفل الافتتاح لمهرجانها في دورته الأولى المنعقد بتاريخ 10 شتنبر الجاري، رغم أن هذه المؤسسة لم تدشن بعد، ولا تحمل لا يافطة تعرف بهويتها كمؤسسة تابعة للدولة، ولا على العلم الوطني فوق البناية، التي لم تتعد نسبة الأشغال بها سوى 10 في المائة رغم مرور ثلاث سنوات، مع العلم أن آخر أجل محدد قانونيا لإنهاء الأشغال بها هو شهر دجنبر 2018.

وكشف ذات المصدر أن ''ولاية جهة الغرب الشراردة بني احسن أشرفت على بنائها بجانب المركب الثقافي بالحي الإداري بمدينة القنيطرة، وسلمتها للمديرية الجهوية للثقافة بهدف أن تصبح متحفا للمدينة، إلا أن العالمين بخبايا الأمور قاموا بتغيير مجرى هذا المشروع ، لأنهم يعلمون أنه إذا أصبحت متحفا ستأخذه المؤسسة الوطنية للمتاحف''.

وفي تطور خطير لأطوار هذا الملف الملغم بالتحايل واختلاس أموال الشعب، أوضح ذات المصدر أنه ''تم استغلال فرصة تحضير مشاريع للمخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة، وتم عرض المشروع تحت عنوان ( خلق مركز تثمين التراث بالغرب ) بميزانية مليار ومائة مليون سنتيم دون الدخول في تفاصيل هذه الصفقة ''.


وهو ما دفع مصدرنا إلى التساؤل عن ''ما هي هذه الوسائل التقنية التي ستجلب لهذا المركز والتي تتطلب كل هذا المبلغ الضخم مليار ومائة مليون سنتيم؟ مادام أن هذا المركز سوف لن يحتوي على تحف المنطقة، لأنه لا يمكن تفريغ موقعي بانصا وتموسيدا الموجودين بالمنطقة، لما يتوفران عليه باعتبارهما موقعين أثريين لهما خصوصيتهما''.

الأمر الذي يفضي إلى مساءلة وزير الثقافة والاتصال المسؤول الأول عن تدبير القطاع، خصوصا أن أسطوانة تدبير الموارد والحرص على ترشيد النفقات، لا يتوقف مسؤولونا عن ترديدها، وهو ما عبر عنه مصدرنا '' كيف يمكن العبث بمشروع ملكي، لا يزال قيد الإنجاز، وأن وتيرة إنجازه لم تتعد 10 في المائة ، ناهيك عن الغياب التام لأي يافطة أو جدارية تظهر أن هذه البناية هي مشروع في إطار المخطط الاستراتيجي''.

والغريب في الأمر يضيف المصدر '' أن مقاولة حديثة النشأة، حصلت على الصفقة (التي لم يعلن عنها) بمعية الجهات المشاركة في إنجازه، حيث تم فتحه في وجه هذه المؤسسة الفتية غير المعروفة، لتنظيم حفل افتتاح لمهرجان في دورته الأولى والذي قامت السلطات بمقاطعته، وذلك من خلال عدم حضور أي مسؤول لأسباب هي تعرفها، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفعاليات الثقافية والجمعوية نظرا لهزالة فقراته ونشر ملصقات ودعوات وبلاغات صحفية تعلن أن حفل الافتتاح سيكون في عنوان هذا المشروع قيد الإنجاز'' .

ففي الوقت الذي يطالب فيه وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج بمراقبة ما يكتبه زوار المواقع الإلكترونية، عليه أن يراقب ما يجري في المؤسسات التابعة له وفتح تحقيق شامل حول هذا العبث واحترام المشاريع وآجال تنفيذها، خاصة إذا كانت تدخل في إطار الأوراش الكبرى للمملكة التي يشرف على إعطاء انطلاقتها الملك محمد السادس''.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب وزير الثقافة والاتصال المؤسسات التابعة إطار المشاريع الملكية المبرمجة

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