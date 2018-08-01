 دفاع ضحايا بوعشرين يكشفون ملحق الخبرة على الفيديوهات وادعاءات النقيب زيان ومحاولة تغليط الرأي العام ﻿
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دفاع ضحايا بوعشرين يكشفون ملحق الخبرة على الفيديوهات وادعاءات النقيب زيان ومحاولة تغليط الرأي العام | بوليتيك

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دفاع ضحايا بوعشرين يكشفون ملحق الخبرة على الفيديوهات وادعاءات النقيب زيان ومحاولة تغليط الرأي العام

بتاريــخ : 22 شتنبر 2018 / 17:56 دفاع ضحايا بوعشرين يكشفون ملحق الخبرة على الفيديوهات وادعاءات النقيب زيان ومحاولة تغليط الرأي العام | بوليتيك
دفاع ضحايا بوعشرين يكشفون ملحق الخبرة على الفيديوهات وادعاءات النقيب زيان ومحاولة تغليط الرأي العام
أطر النقيب زيان عضو هيئة الدفاع في ملف الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة ''أخبار اليوم'' ندوة صحفية نظمتها هيئة الدفاع أمس الجمعة 21 شتنبر 2018 بمقر حزبه بالرباط ، وحــاول أن يُــقحم النيابة العامة

شوف تيفي: م.ق

أطر النقيب زيان عضو هيئة الدفاع في ملف الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة ''أخبار اليوم'' ندوة صحفية نظمتها هيئة الدفاع أمس الجمعة 21 شتنبر 2018 بمقر حزبه بالرباط ، وحــاول أن يُــقحم النيابة العامة مـرة أخرى في قضية ''جرائم جنسية'' أبرزها الاتجار بالبشر ، والمعروضة على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء .

وتـوعــد محامي بوعشرين بمقاضاة رئيس النيابة العامة أمام المحاكم الدولية وادعى أن هناك ''محلقا'' للخبرة يؤكد أن الفيديوهات مفبركة، وهو مــا أثـار نقاشا بين هيئة دفاع الضحايا واستياء رجالات القانون في مس هــذا الأخــير بمؤسسة دستورية مستقلة، وهو ما طرح التساؤل بين محاميي الضحايا بالقول : هل مَنْ هَرَّب الشهود له الشرعية للقول بأن النيابة العامة قامت بالتزوير ...؟ ألا يعتبر تهريب الشهود هو عين التزوير...؟ وهل النيابة العامة هي التي مارست الاتجار بالبشــر حتى يتم اتهامها بالتزوير ...؟

وفي هــذا السياق أكد المحامي الهيني أن الجريمة هي جريمة المتهم وليس النيابة العامة أو الضابطة القضائية التي تعتبر بحكم الدستور مستقلة عن الخصوم واتهامها بالتزوير جريمة لا تغتفر، وزاد قائلا : ''يمكننا أن نتفهم الدفاع عن قضية خاسرة لكن لا يمكن أن نتفهم أن يصبح المدافع هو الطرف الخاسر فيها ...''

وفيما يتعلق بـمحلق الخبرة الذي جاء على لسان زيان والقول أن الخبرة التقنية أضافت معدات لا علاقة لها بالمسطرة المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولم تقدم أمام المحكمة ولم تناقش أمامها، يضيف المحامي الهيني : ''الملحق تعرض لأمثلة عن حالات تزوير الفيديوهات في الواقع وطريقة الدرك العلمية في كشفها وقارنها بفيديوهات بوعشرين غير المزورة ... ''

وزاد قائلا : لقد زوروا الخبرة ونسبوا لها شيئا غير موجود بالقول أن خبرة الدرك خلصت أنه لا يمكن الحسم في أن بوعشرين من يظهر وجهه في الفيديوهات في حين أن التقرير يشير بوضوح وحاسم أن الصور أي صور بوعشرين والضحايا والمكتب صحيحة...''

من جهة أخرى ، أكدت ''أمينة الطالبي'' دفاع المطالبات بالحق المدني في مكالمة هاتفية لـ''شوف تيفي'' أن الخبرة التي بين أيدي أطراف الملف واضحة وليس هناك أي ملحق قائلة : ''إيلا كان عندهم شي خبرة يجيبوها لينا للمحكمة ''

وأضــافت المحامية الطالبي : ''لا أعتقد أن هناك شي مختبر يقوم بشي خبرة تكميلية ، وإذا كانت فيجب أن تكون بإذن من المحكمة وليس اجتهاد من أي جهة'' واسترسلت '' لحدود الساعة بين أيدينا خبرة واحدة سواء دفاع المتهمين أو الضحايا والذي يدعي شيء آخر فليفدنا به داخل المحكمة وليس في ندوة ''.

وشددت أن ''مايقوم به زيان هو استمرار في العبث لتغليط الرأي العام والنقاش القانوني يكون أمام القضاء ، وأن الخبرة أنجزت عند مؤسسة لها مصداقيتها وللطعن وسائله'' مشيرة أن ''قضية توفيق بوعشرين ليست بقضية رأي عام وطني كما يدعي البعض بل قضية جنائية وليس لها تأثير على الشعب المغربي ومعيشته ، وأن المتهم قام بجنايات ويحاكم لأجلها لا غير...''.

وتأكد وفق النتائج الكاملة للخبرة بأن جميع الفيديوهات المتضمنة في القرص الصلب الخارجي Seagate لم يطلها أي تحريف أو تعديل أو تغيير تقني لمضمونها، كما لم يظهر أي تحريف أو تعديل أو تغيير تقني في المضمون الصوتي للفيديوهات المذكورة.

ويُــــشار أن التقرير خلص إلى تقديم الأجوبة عن الأسئلة الأربعة موضوع إجراء الخبرة للمحجوزات التي تم حجزها داخل مكتب بوعشرين، حيث تأكد بأن القرص الصلب الخارجي من نوع Seagate ذو الرقم التسلسلي yy gf 5ve5، يتضمن خمسة وستين فيديو بصيغة h264.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب توفيق بوعشرين المحجوزات مكتب مستجداث مثيرة التقرير

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