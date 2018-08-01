 التغرير بقاصرة وهتك عرض والتهديد بنشر صور فاضحة يقود لتوقيف شاب بكلميم ﻿
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التغرير بقاصرة وهتك عرض والتهديد بنشر صور فاضحة يقود لتوقيف شاب بكلميم

بتاريــخ : 22 شتنبر 2018 / 16:57 التغرير بقاصرة وهتك عرض والتهديد بنشر صور فاضحة يقود لتوقيف شاب بكلميم | حوادث و حقوق
التغرير بقاصرة وهتك عرض والتهديد بنشر صور فاضحة يقود لتوقيف شاب بكلميم
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، أوقفت شابا بحي القدس للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالتغرير بقاصرة وهتك عرضها بدون عنف مع التهديد بنشر صور

شوف تيفي:كلميم

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، أوقفت شابا بحي القدس للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالتغرير بقاصرة وهتك عرضها بدون عنف مع التهديد بنشر صور فاضحة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب مصادر قناة ''شوف تيفي''، فعملية توقيف المشتبه به جاء بعد شكاية تقدمت بها والدة الضحية، تتهم فيها شابا على ربط علاقة مع فلذة كبدها ودأب على استدراجها لأحد الأماكن ومارس عليها الجنس أكثر من مرة مغدقا عليها مجموعة من الوعود التي جعلتها ترضخ لنزواته مستغلا صغر سنها وعدم نضجها.

وأضافت ذات المصادر، أنه بعدما فطنت الضحية لاستغلاله رفضت الرضوخ لطلباته المتكررة ليقدم على تهديدها بنشر صور كان قد التقطها لها، حينما كانا معا في جلسات حميمية معا وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن لم تستجب لنزواته الجنسية.

وأمام هذه التهديدات قامت الضحية بإخبار والدتها بما تعرضت له من طرف المشتبه به، وهو الخبر الذي وقع كالصاعقة عليها، لتتوجه على إثرها نحو مركز المنطقة الإقليمية للأمن بكلميم وتضع شكاية ضمنتها ما تعرضت له ابنتها من استغلال جنسي وتهديد ووعيد بنشر صور فاضحة لها.

وبناء على هذه الشكاية باشرت المصالح الأمنية تحرياتها وأبحاثها الميدانية التي أفضت إلى توقيف المشتبه به بأمر من النيابة العامة، وجرت إحالته على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول المنسوب له قبل تقديمه أمام الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب كلميم توقيف شاب التغرير هتك عرض قاصرة نشر صور فاضحة

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