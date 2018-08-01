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وزير الصحة أنس الدكالي يتكلف بمصاريف علاج الفنان ميمون الوجدي

بتاريــخ : 22 شتنبر 2018 / 15:31 وزير الصحة أنس الدكالي يتكلف بمصاريف علاج الفنان ميمون الوجدي | ثقافة و فنون
وزير الصحة أنس الدكالي يتكلف بمصاريف علاج الفنان ميمون الوجدي
بعد المرض الذي ألم بالفنان المغربي ميمون الوجدي والتضامن الكبير الذي حظي به من قبل بعض الفنانين المغاربة، قررت وزارة الصحة في شخص الوزير أنس الدكالي التكلف بمصاريف علاجه.

شوف تيفي:

بعد المرض الذي ألم بالفنان المغربي ميمون الوجدي والتضامن الكبير الذي حظي به من قبل بعض الفنانين المغاربة، قررت وزارة الصحة في شخص الوزير أنس الدكالي التكلف بمصاريف علاجه.

وسيخضع الفنان ميمون الوجدي لإجراء عملية جراحية على مستوى القولون، وفقا لوثيقة توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منها اليوم السبت، في المستشفى العسكري سيدي محمد بن عبد الله بالرباط، حيث ستتكلف وزارة الصحة بجميع المصاريف العلاجية والطبية للفنان.

وعلاقة بالموضوع، ستقام سهرة خيرية في مسرح محمد الخامس بالرباط، يوم 29 شتنبر الجاري، لدعمه ماديا ووضع حد للجدل الذي أثير حوله بعد انسحاب الفنان رشيد برياح وعادل الميلودي بسبب سوء التنظيم.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب وزير الصحة أنس الدكالي مصاريف علاج الفنان ميمون الوجدي

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