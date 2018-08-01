مندوبية التخطيط تسجل انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية ﻿

أظهرت إحصائيات جديدة للمندوبية السامية للتخطيط، تراجع أسعار بعض المواد الغذائية، مسجلة انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر غشت 2018 بـ 0,1 في المائة، بالمقارنة مع الشهر السابق.

شوف تيفي

أظهرت إحصائيات جديدة للمندوبية السامية للتخطيط، تراجع أسعار بعض المواد الغذائية، مسجلة انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر غشت 2018 بـ 0,1 في المائة، بالمقارنة مع الشهر السابق.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية، توصلت قناة ''شوف تيفي'' بنسخة منها، أن هذا الانخفاض، نتج عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0,2 في المائة وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,1 في المائة.

ووفقا لإحصائيات مندوبية الحليمي، فقد همت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2018 على الخصوص، أثمان ''الخضر'' ب 4,8 في المائة و''الحليب والجبن والبيض'' بـ0,5 في المائة، و''القهوة والشاي والكاكاو'' و''الزيوت والذهنيات'' ب 0,1 في المائة، مقابل ارتفاع أثمان ''الفواكه'' بـ1,5 في المائة و''اللحوم'' ب 1,2 في المائة و''السمك وفواكه البحر'' بـ 1,1 في المائة.

وبحسب ذات المصدر، فقد سجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في طنجة بـ0,6 في المائة وفي مكناس ب 0,5 في المائة وفي تطوان ب 0,4 في المائة وفي الرباط ب 0,3 في المائة وفي فاس و سطات ب 0,2 في المائة. بينما سجلت ارتفاعات في كل من الحسيمة ب 2,0 في المائة وفي آسفي ب 1,2 في المائة وفي العيون و كلميم والداخلة ب 0,7 في المائة.

من جهة ثانية، وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,7 في المائة خلال شهر غشت 2018، حيث عزت المندوبية هذا الارتفاع، إلى تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 1,1 في المائة والمواد غير الغذائية ب 1,9 في المائة.