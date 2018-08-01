إحباط محاولة انتحار مختل عقلي بكورنيش الداخلة ﻿

علمت ''شـوف تيفي''، أن شخصاً مختل عقلياً أقدم صباح اليوم السبت، على محاولة الانتحار بكورنيش مدينة الداخلة بالجهة الشمالية.

شــوف تيفي: الداخلة

علمت ''شـوف تيفي''، أن شخصاً مختل عقلياً أقدم صباح اليوم السبت، على محاولة الانتحار بكورنيش مدينة الداخلة بالجهة الشمالية.

وحسب شهود عيان، فإن الشخص يعاني من مرض نفسي، حيث كان يتجول في الأحياء المجاورة للكورنيش بدون ملابس، وفجأة دخل إلى مياه البحر محاولاً الانتحار غرقاً ويصرخ بصوت مرتفع ''هاني غادي نموت''.

إلى ذالك، وفور علمها انتقلت مصالح الشرطة والوقاية المدنية إلى عين المكان، وتمكنوا من إحباط محاولة الانتحار هذه، وتم نقل المعني بالأمر إلى المستشفى قصد تلقيه العلاجات الخاصة.