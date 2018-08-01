إيداع شابين بسجن أيت ملول قاما بعملية ''سحل شرطي'' بسد قضائي بأكادير ﻿

أحالت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير صباح اليوم على أنظار وكيل الملك بابتدائية أكادير شخصين متورطين في عملية ''سحل شرطي'' وذلك عن طريق صدمه بدراجة نارية على مستوى السد القضائي المتواجد

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أحالت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير صباح اليوم على أنظار وكيل الملك بابتدائية أكادير شخصين متورطين في عملية ''سحل شرطي'' وذلك عن طريق صدمه بدراجة نارية على مستوى السد القضائي المتواجد بالمدخل الشمالي لمدينة أكادير قبل يومين.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فحيثيات الحادث تعود إلى ليلة أول أمس الخميس، حينما كان شاب رفقة زميل له على متن دراجة نارية، وبعد بلوغهما للسد القضائي المتواجد بمدخل مدينة أكادير، تفاجأ برجل أمن يطلب منهما التوقف لإخضاعهما للمراقبة والتأكد من هوايتهما، وسلامة وثائق الدراجة النارية وفق ما تمليه عليه مهمته الوظيفية، غير أن الشابين لم يمتثلا لأوامر الشرطي وحاولا الفرار، وهو ما حذا به لاعتراض سبيلهما من أجل إجبارهما على التوقف ما جعلهما يصطدمانه بقوة ويجرانه لأمتار عديدة ليسقط مغمى عليه في وضعية حرجة.

واستنفر الحادث مختلف مصالح الأمن ورجال الوقاية المدنية الذين هرعوا لعين المكان، وقاموا بنقل الضحية على وجه السرعة صوب مستشفى الحسن الثاني لإسعافه، فيما باشرت المصالح الأمنية تحرياتها وأبحاثها الميدانية التي أفضت إلى توقيف المعنيين بالأمر في ظرف زمني قياسي، وتمت إحالتهما على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معهما حول حيثيات وملابسات الحادث ودوافعه قبل أن يجرى تقديمهما أمام أنظار وكيل الملك بابتدائية أكادير الذي قرر متابعتهما في حالة اعتقال وإيداعهما سجن أيت ملول في انتظار تعيين أولى جلسات محاكمتهما.