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مشاريع ملكية تستنفر والي وعمدة مراكش ومسؤولين بالمدينة

بتاريــخ : 22 شتنبر 2018 / 14:27 مشاريع ملكية تستنفر والي وعمدة مراكش ومسؤولين بالمدينة | بوليتيك
مشاريع ملكية تستنفر والي وعمدة مراكش ومسؤولين بالمدينة
قام والي جهة مراكش- أسفي عامل عمالة مراكش، كريم القصي الحلو، بزيارة تفقدية لمشاريع الحاضرة المتجددة المنتشرة بتراب مقاطعة المنارة.

شوف تيفي

قام والي جهة مراكش- أسفي عامل عمالة مراكش، كريم القصي الحلو، بزيارة تفقدية لمشاريع الحاضرة المتجددة المنتشرة بتراب مقاطعة المنارة.

وحسب ما أفادت به يومية المساء في عدد نهاية الأسبوع الجاري، فإن المشاريع التي وقعت أمام الملك محمد السادس سنة 2014، أخرجت مسؤولين من مكاتبهم، من أجل الوقوف على سير ووتيرة الإنجاز، مكونة من ملاعب رياضية وقاعات مغطاة ومسبح أولمبي، ومسرح الهواء الطلق ومستشفى ودار للمسنين وفضاء للجمعيات.

ووقف المسؤولون، على مدى سير الأشغال بعدد من المرافق، ومدى جاهزية العديد منها من أجل افتتاحها أمام المرتفقين والممارسين الرياضيين.

وأوردت اليومية، أن الزيارة الميدانية للوقوف على وتيرة إنجاز المشاريع الخاصة يعكس طموح إرادة ملكية قوية، في ضمان تطور متوازن ومندمج ومستدام للمدينة الحمراء، وهوما يقف عليه مسؤولو المصالح الخارجية.

 

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