المحامي الهيني: ''النقيب زيان بعد اتهامه للجميع لم يتبق له إلا اتهام النيابة العامة بالتزوير'' ﻿

على إثر الاتهام الخطير الذي وجهه النقيب زيان مساء أمس الجمعة، للنيابة العامة واعتبرها قامت بتزوير الحقائق وتشكيكه في مصداقية نتائج الخبرة العلمية والتقنية التي قام بها المختبر الوطني للدرك

شوف تيفي:

على إثر الاتهام الخطير الذي وجهه النقيب زيان مساء أمس الجمعة، للنيابة العامة واعتبرها قامت بتزوير الحقائق وتشكيكه في مصداقية نتائج الخبرة العلمية والتقنية التي قام بها المختبر الوطني للدرك الملكي.

قال المحامي والحقوقي محمد الهيني في تصريح هاتفي لـ''شوف تيفي'' اليوم السبت أنه '' بالرغم من الخبرة العلمية التي قام بها المختبر الوطني للدرك الملكي، والتي أكدت أن الصور تعود للمتهم توفيق بوعشرين، واتهام النقيب زيان النيابة العامة بالتزوير والفبركة، بدون أن يقدم أي إثبات، فهو خطوة جنونية وتصريح خطير وصادم''.

وأوضح المحامي الهيني في ذات السياق أن ''زيان قام بالتهديد باللجوء إلى القضاء الدولي وهو في هذه الخطوة منسجم مع نفسه، لأنه بالفعل جريمة الاتجار في البشر التي يتورط فيها موكله بوعشرين تعتبر جريمة دولية، وأنا هنا لست في موقع الدفاع عن النيابة العامة، ولكن أن يقال بأن النيابة العامة والسلطة القضائية تزور فهو أمر مخجل ومقزز''.

كما أبرز الهيني أن ''انتقاد النيابة العامة حق مكفول قانونيا، أما الرمي بالاتهامات هنا وهناك والتجني بدون إثباتات فهو خطوة جنونية، وضرب في مصداقية واستقلالية القضاء، وإذا كان أحد الأطراف النيابة العامة والسلطة القضائية يزوران فإلى أين سيتجه المواطن؟'' موضحا '' لقد نسي النقيب زيان أن الدفاع عن المتهم يجب أن يكون في إطار القانون وليس بالتشهير والتجني، وأنا أسائل النقيب ما هي الجهة التي لم تتهمها بعد؟ ما دام أنه اتهم الضحايا ودفاع الضحايا والآن يتهم القضاء والنيابة العامة، فالنقيب زيان يتهم الجميع ولا يثق في أحد إلا في موكله، وهذا يخالف القسم الذي يؤديه المحامي قبل ارتدائه للبذلة السوداء النبيلة''.

وكشف الحقوقي الهيني ''ثم إن جميع المساطر القانونية التي انتهجها دفاع بوعشرين وعلى رأسهم زيان خسروها، ولم يتبق لهم الآن إلا اتهام النيابة العامة، ورئيسها معروف بنزاهته واستقامته فهو مطوق بأمانة، ومعين بظهير ملكي شريف، أوصاه الملك برد حق المظلوم وتحري تطبيق العدالة''.