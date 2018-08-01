الفريق الاستقلالي يجدد فتح النقاش حول إلغاء الساعة الإضافية ﻿

جدد الفريق الاستقلالي فتح النقاش حول جدوى اعتماد ساعة إضافية إلى التوقيت الرسمي للمملكة المغربية، وذلك تفاعلا مع مواقف المواطنين الداعية إلى إلغاء هذا الإجراء، وكذا النقاش المفتوح داخل الاتحاد

شوف تيفي

جدد الفريق الاستقلالي فتح النقاش حول جدوى اعتماد ساعة إضافية إلى التوقيت الرسمي للمملكة المغربية، وذلك تفاعلا مع مواقف المواطنين الداعية إلى إلغاء هذا الإجراء، وكذا النقاش المفتوح داخل الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا السياق توجه عمر حجيرة، باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بسؤال شفوي آني، إلى رئيس مجلس النواب على أساس رفعه إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، حول إمكانية إلغاء إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي التي يعتمدها المغرب.

وأوضح النائب الاستقلالي، أن مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي تتدارس بجدية إمكانية حذف إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي لدول الاتحاد الأوروبي، بعد مطالبة عدة أصوات من داخل الاتحاد الأوروبي بإلغائها.

طلب الفريق الاستقلالي، يأتي تزامنا مع مبادرة وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بإنجاز دراسة حول تغيير الساعة القانونية، حيث طلب الوزير"محمد بنعبد القادر"، من وزارة الصحة مرافقة أطر مديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة لمكتب الدراسات الذي يقوم بإنجاز هذه الدراسة، لتحليل تأثير تغير الوقت على الصحة، بما في ذلك الساعة البيولوجية التي يمكن أن تؤدي إلى العديد من العواقب.

مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قال تعليقا على الجدل الذي يرافق إضافة وحذف الساعة الصيفية، إنه نقاش "مشروع ومقبول"، بعد تأكيده على أن ، الحكومة "لم تقرر مراجعة هذا الأمر، وتشتغل في تنفيذ مرسوم إطار قانوني معتمد نعمل على احترام مقتضياته".