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أخنوش يدعو الشباب إلى سد الطريق على الخطابات السلبية والعدمية

بتاريــخ : 22 شتنبر 2018 / 12:46 أخنوش يدعو الشباب إلى سد الطريق على الخطابات السلبية والعدمية | بوليتيك
أخنوش يدعو الشباب إلى سد الطريق على الخطابات السلبية والعدمية
أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش ، مساء أمس الجمعة بمراكش، أن الحزب منخرط بقوة في الرؤية الملكية الرامية لمعالجة مكامن الخلل في القطاعات الاجتماعية ، ولاسيما التعليم والصحة والشغل.

شوف تيفي:

أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش ، مساء أمس الجمعة بمراكش، أن الحزب منخرط بقوة في الرؤية الملكية الرامية لمعالجة مكامن الخلل في القطاعات الاجتماعية ، ولاسيما التعليم والصحة والشغل.

وقال في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الثانية للجامعة الصيفية لشبيبة التجمع الوطني للأحرار حول موضوع " لنبني جميعا مسار الثقة "، إن "حزبنا كان من بين الأحزاب الأولى التي تفاعلت مع دعوة الملك محمد السادس إلى إعداد نموذج تنموي جديد".

وأوضح في هذا السياق، أن "مسار الثقة" يعد عرضا سياسيا يقدمه حزب التجمع الوطني للأحرار استجابة لنداء الملك، مبرزا أن هذا الكتاب موجه لجميع الفئات ويتضمن حلولا واقعية بناء على تشخيص دقيق للواقع ولمجالات الصحة والتعليم والشغل.

وأكد في هذا الصدد ، على أن حزب التجمع الوطني للأحرار ملتزم بتفعيل مضامين "مسار الثقة" الذي تم إعداده بعد أشهر من المشاورات والجولات واللقاءات نظمها الحزب بجميع جهات المملكة.

من جهة أخرى ، أكد أخنوش على أن حزبه ملتزم بمواصلة النهج القائم على الإنصات للمواطنين والذي يعتبر أن المعركة الحقيقية تتجلى في تحقيق العيش الكريم لجميع المغاربة ومحاربة الفقر والهشاشة ، مشددا على أن " الحزب يسير على الطريق الصحيح الذي يطمح لمغرب العدالة الاجتماعية والمسؤولية والتماسك". 

وفي معرض حديثه عن الشباب ، قال أخنوش "إن هذه الشريحة مدعوة إلى سد الطريق على الخطابات السلبية والعدمية واستلهام التجارب الناجحة ليحددوا بأنفسهم مصيرهم ويقوموا بدورهم كاملا داخل المجتمع".

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شوف تيفي المغرب أخنوش الشباب التجمع الوطني للأحرار الطريق الخطابات السلبية العدمية

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