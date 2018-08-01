أخنوش من قلب مراكش: هناك جهات تريد الضبابية والتحكم في المشهد السياسي بالمغرب...علاش بغيتو تحكموا فهاد البلاد شكون يدير السياسة وشكون لي مايديرهاش ﻿

وجه الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار ''عزيز أخنوش'' رسائل قوية وغير مسبوقة لخصوم وأعداء حزبه خلال كلمته التي ألقاها مساء أمس الجمعة بمناسبة افتتاح الجامعة الصيفية لشباب حزب التجمع الوطني

شوف تيفي:أحمد الهلالي

وجه الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار "عزيز أخنوش" رسائل قوية وغير مسبوقة لخصوم وأعداء حزبه خلال كلمته التي ألقاها مساء أمس الجمعة بمناسبة افتتاح الجامعة الصيفية لشباب حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة مراكش.

وأكد "أخنوش" في كلمته الافتتاحية، أن هناك جهات تريد التحكم وبسط سيطرتها على المشهد السياسي والحزبي داخل المغرب، وذلك عبر عرقلة كل الأصوات المنادية بالتغيير، والقطع مع الفساد بكل تجلياته عبر نشرهم لغة التخويف والترهيب، وزرع اليأس في نفوس الشباب الطموح والغيور على وطنه من خلال ممارسات ترمي للتشكيك في استحالة التغيير، مشيرا أن هذه الأساليب التي تستهدف الشباب والكفاءات، هدفها الوحيد هو إبقاء الوضع على ما عليه، والعيش وسط الضبابية، وعدم الوضوح، باعتبار هؤلاء المشككين في التغيير يراهنون على عزوف الشباب سياسيا للاستفادة من الوضع والاستمرار في أساليبهم الدنيئة، وقال بالحرف "انا بغيت نسولكم علاش بغيتو تحكموا فهاد البلاد شكون يدير السياسة وشكون لي مايديرها..."، في إشارة منه لخصومه السياسيين الذين يسعون لفرملة مسار حزبه.

وأوضح أن ممارسة السياسة هو حق يكفله الدستور المغربي، معبرا عن كون حزبه يؤمن بالحرية في الفعل السياسي، ويسعى لنشر ثقافة الانخراط في الممارسة السياسة وسط الشباب المغربي، و إعطائه الفرصة للمبادرة، وكسب الثقة لإبراز مؤهلاته واستثمار كفاءاته، وذلك عن طريق جعله محور ودينامو الفعل السياسي بالمغرب، مبرزا أن حضور هذا الكم الهائل من الطاقات الشبابية ما هو إلا دليل على الفرصة الكبيرة التي يمنحها حزب التجمع الوطني للأحرار للشباب لإثبات الذات وتشجيعهم على اقتحام عالم التدبير السياسي، وتقلد مناصب القرار السياسي محليا وجهويا ووطنيا، والدفع بهم نحو الانخراط في العمل السياسي، مشيرا أن حزبه أخذ على عاتقه تكوين الطاقات الشبابية لأنها أضحت اليوم سواعد المستقبل، ويعول عليهم لإنجاح سفينة الوطن وفق التوجهات المولوية للملك محمد السادس، التي تصبو لإعطاء الأهمية القصوى للشباب باعتبارهم اللبنة الأساسية التي يرتكز عليها المجتمع، وذلك بتأطيرهم وتشجيعهم على المشاركة السياسية التي تنصب في مصلحة الوطن، وجعلهم قوة اقتراحية وقوة مشرقة تنير سماء الوطن، وتزيح عنه الغمامة السوداء التي تعتريه من طرف الذين لا تهمهم مصلحة الوطن.

وأشار أن الذين يعتبرون حزب التجمع الوطني عدوا لهم بسبب عمله المضني في الرقي بالوطن، وخدمة المواطن والمصلحة العامة فالحزب لا يعتبرهم أعداء لأن المعارك الجانبية لا تهم الحزب في شيء، وهدفه الأسمى هو إسماع صوت المغاربة، وإسماع صوت الأحرار في مكاتب التصويت؛ وقال في هذا الصداد " إيلا هاذ الناس كيشوفو فينا الأعداء ديالهم راه أنتما كنقول لكم ماشي أعداء ديالنا...هاذ المعارك الجانبية راه مكتهمناش وصوت المغربي غادي يتسمع وغادي تسمعوه جميعا نهار التصويت وفالمكاتب ديال التصويت وماشي فشي بلاصة أخرى...".

وزاد ذات المتحدث قائلا، بنبرة يشوبها نوع من الغضب أن هناك من يقود حملات مشينة ضد مسار حزبه ويسعى للتشويش على عمله من خلال نهج أساليب دنيئة وغير مشرفة للعمل السياسي، في إشارة واضحة لمن وصفهم بـ"أعداء نجاح الأحرار" عبر القيام بحملات من الإشاعات لضرب الحزب، مؤكدا أنه يعرفهم جميعا وسيأتي الوقت لكشفهم وكشف ممارساتهم، مشددا على أن حزبه أقوى بكثير من الأمس و مهما توالت عليه الضربات من خصومه فهو حزب واقف وصامد ونطلب منهم المزيد من الضربات لنصل إلى 2021 بكل قوة .

وختم زعيم التجمعيين كلامه بالتأكيد على أن حزبه يسعى لتحقيق مغرب آخر متنور وتسود فيه الكرامة والعدالة الاجتماعية، معللا حديثه بقوله إن "المغاربة يعرفون "الكبدة" التي للأحرار على الوطن"، مردفا نعد الشباب الذي له رغبة في التغيير بأننا مستمرون في مسار الثقة"، مشددا: "نحن مطالبون بالاشتغال في الميدان والاقتراب أكثر من الواقع المعاش للمواطنين والاستماع لهمومهم، وعدم الانشغال بأقاويل وأكاذيب من يسعون للضبابية، وذلك من أجل إكمال المسار لأننا زرعنا الأمل في الأسر المغربية لضمان تعليم جيد وصحة للمغاربة وتشغيل الشباب"، مبرزا: "نحن في المسار الصحيح بخلق وسط معتدل ومستقل بقراراته.