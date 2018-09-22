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بالصــور..أخنوش يقود فريقه إلى الفوز ب5 أهداف على شبيبة الحمــامة

بتاريــخ : 22 شتنبر 2018 / 11:26 بالصــور..أخنوش يقود فريقه إلى الفوز ب5 أهداف على شبيبة الحمــامة | بوليتيك
بالصــور..أخنوش يقود فريقه إلى الفوز ب5 أهداف على شبيبة الحمــامة
كعادته في تحقيق نتائج إيجابية في الحياة السياسية و الاستثمارية، لم يفوت عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار فرصة تسجيل أهداف أخرى ، هذه المرة كروية،حيث اختتم مباراة ودية بين قيادات و شبيبة

شـــوف تيفي:م غ

 كعادته في تحقيق نتائج إيجابية في الحياة السياسية و الاستثمارية، لم يفوت عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار فرصة تسجيل أهداف أخرى ، هذه المرة كروية،حيث اختتم مباراة ودية بين قيادات و شبيبة حزبه بتسجيل هدفين في مرمى الشبيبة على هامش افتتاح الجامعة الصيفية لشبيبة الحمامة بمراكش.

 من جانبه أضاف محمد بودريقة الرئيس الأسبق لفريق الرجاء البيضاوي الهدف الثالث بعدها سجل القيادي بن عمر هدفين في حين استطاع فريق شبيبة الحزب توقيع هدفين في مرمى فريق الزعيم .

 و انتهت المباراة الودية التي طبعتها أجواء طريفة و مميزة بفوز فريق أخنوش ب5 أهداف مقابل هدفين.

 و معلوم أن الرجل الأول للحزب افتتح أمس الجمعة بمدينة مراكش الجامعة الصيفية لشبيبة التجمع الوطني للأحرار في نسختها الثانية، تحت "شعار لنبني جميعا مسار الثقة" وسط حضور لشبيبة التجمع الوطني للأحرار من جميع جهات المملكة.

 

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شــوف تيفي المغرب أخنوش حزب التجمع الوطني للأحرار مباراة كرة القدم

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