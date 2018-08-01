بعد دخول قانون التحرش حيز التطبيق..فضيحة جنسية بطلها رئيس مجلس بلدي بتاونات ﻿

قامت (ف.ف) بنشر تدوينة عبر صفحتها بالفيسبوك، تشتكي من خلالها تعرضها للتحرش الجنسي من طرف رئيس مجلس بلدي بتاونات.

شوف تيفي

قامت (ف.ف) بنشر تدوينة عبر صفحتها بالفيسبوك، تشتكي من خلالها تعرضها للتحرش الجنسي من طرف رئيس مجلس بلدي بتاونات.

وأوضحت الضحية (ف.ف) في ذات التدوينة التي نشرتها صباح اليوم السبت، مرفوقة بمقاطع من محادثات وقعت بينها وبين رئيس المجلس عبر تطبيق الواتساب أنها تعرضت للمساومة من طرف الرئيس الذي وعدها بإيجاد وظيفة لها شريطة أن تلبي رغبته الجنسية هي وصديقتها.

وقالت المشتكية : " محادثة بيني وبين رئيس المجلس البلدي، الرجل النبيل والمعقول في أعين الناس والذئب الماكر في الخفاء، ذنبي هو أنني يتيمة قصدته ليساعدني في البحت عن عمل لكي أعيل عائلتي الصغيرة، في المقابل أتفاجأ بهذه التصرفات المكبوتة التي تترجم الواقع المرير الذي تعيشه المرأة والفتاة المغربية في ظل الفقر الأخلاقي الذي يعاني منه مسؤولو هذه البلاد".

جدير بالذكر أنه في الوقت الذي دخل فيه قانون التحرش الجنسي حيز التطبيق في 12 من شهر شتنبر، لازال بعض المسؤولين الذين من المفترض أن يقدموا النموذج لباقي المواطنين في احترام القانون والالتزام بالأخلاق النبيلة.