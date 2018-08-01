 إحباط عملية تهريب أطنان هائلة من الملابس بتوقيف شاحنة قادمة من الأقاليم الصحراوية بسيدي إفني ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطــير..بدم بارد زوج شاب قتل مرتو الحامل فكــازا | حوادث و حقوق

خطــير..بدم بارد زوج شاب قتل مرتو الحامل فكــازا

إحباط عملية تهريب أطنان هائلة من الملابس بتوقيف شاحنة قادمة من الأقاليم الصحراوية بسيدي إفني | حوادث و حقوق

إحباط عملية تهريب أطنان هائلة من الملابس بتوقيف شاحنة قادمة من الأقاليم الصحراوية بسيدي إفني

بالصـــور..أخنــوش و بودريقــة قلبوها ماتش ديال الكرة فمــراكش | بوليتيك

بالصـــور..أخنــوش و بودريقــة قلبوها ماتش ديال الكرة فمــراكش

أخنوش يفتتح الدورة الثانية من الجامعة الصيفية بمراكش وسط حضور 4000 من أعضاء شبيبة الحمامة بكلمة قوية لأعداء الحزب | بوليتيك

أخنوش يفتتح الدورة الثانية من الجامعة الصيفية بمراكش وسط حضور 4000 من أعضاء شبيبة الحمامة بكلمة

الدرك الملكي يأخد عينات من واد مرتيل للتحقيق في الجرائم البيئية المسجلة ضد أمانديس | مجتمع

الدرك الملكي يأخد عينات من واد مرتيل للتحقيق في الجرائم البيئية المسجلة ضد أمانديس

انتهاك حرمة مسجد بضواحي ورززات بكلمات فاحشة | مجتمع

انتهاك حرمة مسجد بضواحي ورززات بكلمات فاحشة

لجنة الفلاحة بالبرلمان الأوروبي توصي بالمصادقة على الاتفاق الفلاحي الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي | بوليتيك

لجنة الفلاحة بالبرلمان الأوروبي توصي بالمصادقة على الاتفاق الفلاحي الجديد بين المغرب والاتحاد

بالصور...السفير البريطاني طوماس رايلي يعطي انطلاقة مركز الاستقبال والإرشاد بسجن أيت ملول | بوليتيك

بالصور...السفير البريطاني ''طوماس رايلي'' يعطي انطلاقة مركز الاستقبال والإرشاد بسجن أيت ملول

عبد النباوي يجدد الثقة في هرم القضاء المغربي لحسن مطار ويوكله مهمة المراقب العام للنيابة العامة | بوليتيك

عبد النباوي يجدد الثقة في هرم القضاء المغربي ''لحسن مطار'' ويوكله مهمة المراقب العام للنيابة العامة

التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

إحباط عملية تهريب أطنان هائلة من الملابس بتوقيف شاحنة قادمة من الأقاليم الصحراوية بسيدي إفني

بتاريــخ : 22 شتنبر 2018 / 10:12 إحباط عملية تهريب أطنان هائلة من الملابس بتوقيف شاحنة قادمة من الأقاليم الصحراوية بسيدي إفني | حوادث و حقوق
إحباط عملية تهريب أطنان هائلة من الملابس بتوقيف شاحنة قادمة من الأقاليم الصحراوية بسيدي إفني
أحبطت عناصر الدرك الملكي بسيدي إفني يوم أمس عملية تهريب أطنان هائلة من الملابس تجاوزت الخمسة، وذلك بعد توقيف شاحنة كبيرة قادمة من إحدى المدن الجنوبية على مستوى السد القضائي بجماعة ''لاخصاص''.

شوف تيفي:سيدي إفني

أحبطت عناصر الدرك الملكي بسيدي إفني يوم أمس عملية تهريب أطنان هائلة من الملابس تجاوزت الخمسة، وذلك بعد توقيف شاحنة كبيرة قادمة من إحدى المدن الجنوبية على مستوى السد القضائي بجماعة "لاخصاص".

ووفق مصادر "شوف تيفي"، فقد جاءت عملية توقيف الشاحنة بعد أن ساورت عناصر الدرك الملكي المرابطة بالسد القضائي المتواجد بجماعة "لاخصاص" شكوك حول حمولة الشاحنة، ليتم توقيفها وإخضاعها لتفتيش روتيني دقيق، أسفر عن كشف كمية جد كبيرة، وصلت لما يفوق 5 أطنان من الملابس المهربة قادمة من الصحراء المغربية.

هذا وجرى حجز الشاحنة بحمولتها لإحالتها على المصلحة الجمركية لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تستوجبها مثل هذه الحالات، فيما تم اعتقال سائق الشاحنة، وأحيل على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول مصدر هذه الحمولة والجهة التي كانت ستستلمها، في انتظار تقديمه أمام وكيل الملك بالمنسوب له.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب سيدي افني توقيف شاحنة محملة بأطنان ملابس مهربة قادمة من الأقاليم الصحراوية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خطــير..بدم بارد زوج شاب قتل مرتو الحامل فكــازا | حوادث و حقوق

خطــير..بدم بارد زوج شاب قتل مرتو الحامل فكــازا

انقلاب قارب مطاطي بسيدي إفني يسفر عن توقيف 3 أفراد ينتمون لشبكة متخصصة في الهجرة السرية | حوادث و حقوق

انقلاب قارب مطاطي بسيدي إفني يسفر عن توقيف 3 أفراد ينتمون لشبكة متخصصة في الهجرة السرية

إدانة ناشر الفيديوهات الجنسية لتلميدة قاصر بتيزنيت بالحبس النافذ...تفاصيل حصرية | حوادث و حقوق

إدانة ناشر الفيديوهات الجنسية لتلميدة قاصر بتيزنيت بالحبس النافذ...تفاصيل حصرية

خطير.. سيدة خنقات طفل عندو 7سنين وبغات تقتلو وسط دارهم فالداخلة وهاشنو وقع‎ | حوادث و حقوق

خطير.. سيدة خنقات طفل عندو 7سنين وبغات تقتلو وسط دارهم فالداخلة وهاشنو وقع‎

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو يظهر تضرر سد من الإعصار فلورنس في كارولينا الشمالية | قنوات أخرى
منذ 23 دقيقة

فيديو يظهر تضرر سد من الإعصار ''فلورنس'' في كارولينا الشمالية

فيلم يروي قصة لاجئ سوري يترشح إلى أوسكار 2019 | قنوات أخرى

فيلم يروي قصة لاجئ سوري يترشح إلى أوسكار 2019

المعنى الحقيقي للحب | قنوات أخرى

المعنى الحقيقي للحب

بالفيديو.. شاب مغربي يطلب يد حبيبته المغربية بطريقة رائعة | قنوات أخرى

بالفيديو.. شاب مغربي يطلب يد حبيبته المغربية بطريقة رائعة

﻿

آخر المستجدات

خطــير..بدم بارد زوج شاب قتل مرتو الحامل فكــازا | حوادث و حقوق
منذ 12 دقيقة

خطــير..بدم بارد زوج شاب قتل مرتو الحامل فكــازا

إحباط عملية تهريب أطنان هائلة من الملابس بتوقيف شاحنة قادمة من الأقاليم الصحراوية بسيدي إفني | حوادث و حقوق

إحباط عملية تهريب أطنان هائلة من الملابس بتوقيف شاحنة قادمة من الأقاليم الصحراوية بسيدي إفني

بالصـــور..أخنــوش و بودريقــة قلبوها ماتش ديال الكرة فمــراكش | بوليتيك

بالصـــور..أخنــوش و بودريقــة قلبوها ماتش ديال الكرة فمــراكش

أخنوش يفتتح الدورة الثانية من الجامعة الصيفية بمراكش وسط حضور 4000 من أعضاء شبيبة الحمامة بكلمة قوية لأعداء الحزب | بوليتيك

أخنوش يفتتح الدورة الثانية من الجامعة الصيفية بمراكش وسط حضور 4000 من أعضاء شبيبة الحمامة بكلمة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.