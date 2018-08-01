إحباط عملية تهريب أطنان هائلة من الملابس بتوقيف شاحنة قادمة من الأقاليم الصحراوية بسيدي إفني ﻿

أحبطت عناصر الدرك الملكي بسيدي إفني يوم أمس عملية تهريب أطنان هائلة من الملابس تجاوزت الخمسة، وذلك بعد توقيف شاحنة كبيرة قادمة من إحدى المدن الجنوبية على مستوى السد القضائي بجماعة ''لاخصاص''.

شوف تيفي:سيدي إفني

أحبطت عناصر الدرك الملكي بسيدي إفني يوم أمس عملية تهريب أطنان هائلة من الملابس تجاوزت الخمسة، وذلك بعد توقيف شاحنة كبيرة قادمة من إحدى المدن الجنوبية على مستوى السد القضائي بجماعة "لاخصاص".

ووفق مصادر "شوف تيفي"، فقد جاءت عملية توقيف الشاحنة بعد أن ساورت عناصر الدرك الملكي المرابطة بالسد القضائي المتواجد بجماعة "لاخصاص" شكوك حول حمولة الشاحنة، ليتم توقيفها وإخضاعها لتفتيش روتيني دقيق، أسفر عن كشف كمية جد كبيرة، وصلت لما يفوق 5 أطنان من الملابس المهربة قادمة من الصحراء المغربية.

هذا وجرى حجز الشاحنة بحمولتها لإحالتها على المصلحة الجمركية لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تستوجبها مثل هذه الحالات، فيما تم اعتقال سائق الشاحنة، وأحيل على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول مصدر هذه الحمولة والجهة التي كانت ستستلمها، في انتظار تقديمه أمام وكيل الملك بالمنسوب له.