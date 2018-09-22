بالصـــور..أخنــوش و بودريقــة قلبوها ماتش ديال الكرة فمــراكش ﻿

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في جو متميز ،أجرى حزب التجمع الوطني للأحرار،مباراة لكرة القدم على هامش افتتاح الجامعة الصيفية لشبيبة الحزب بحضور أخنوش. يوم الجمعة

شـــوف تيفي:

في جو متميز ،أجرى حزب التجمع الوطني للأحرار،مباراة لكرة القدم على هامش افتتاح الجامعة الصيفية لشبيبة الحزب بحضور أخنوش. يوم الجمعة

هذا و توصلت ''شوف تيفي'' بصور حصرية من المباراة و التي تظهر الانسجام التام بين أخنوش و محمد بودريقة الرئيس الأسبق للرجاء الذي شارك بصفته عضو في الحزب في المباراة التي عرفت مشاركة عدد من قيادات حزب الأحرار .

و اختار فريق أخنوش إجراء المباراة بقميص المنتخب المغربي.

و معلوم أن الرجل الأول للحزب افتتح يوم الجمعة بمدينة مراكش الجامعة الصيفية لشبيبة التجمع الوطني للأحرار في نسختها الثانية، تحت ''شعار لنبني جميعا مسار الثقة'' وسط حضور لشبيبة التجمع الوطني للأحرار من جميع جهات المملكة.

‫شوف تيفي

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شــوف تيفي المغرب أخنوش حزب التجمع الوطني للأحرار مباراة كرة القدم

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