أخنوش يفتتح الدورة الثانية من الجامعة الصيفية بمراكش وسط حضور 4000 من أعضاء شبيبة الحمامة بكلمة قوية لأعداء الحزب ﻿

افتتح يوم الجمعة بمدينة مراكش عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الجامعة الصيفية لشبيبة التجمع الوطني للأحرار في نسختها الثانية، تحت ''شعار لنبني جميعا مسار الثقة'' وسط حضور لشبيبة التجمع

شوف تيفي: ع. رموحي

افتتح يوم الجمعة بمدينة مراكش عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الجامعة الصيفية لشبيبة التجمع الوطني للأحرار في نسختها الثانية، تحت ''شعار لنبني جميعا مسار الثقة'' وسط حضور لشبيبة التجمع الوطني للأحرار من جميع جهات المملكة.

وشهد افتتاح الجامعة الصيفية حضور 4000 من أعضاء الشبيبة التجمعية، بالإضافة إلى قيادات الحزب من وزراء وأعضاء المكتب السياسي ومنسقين جهويين.

وافتتح أخنوش كلمته خلال هذا اللقاء بالعودة إلى حصيلة الجولة الجهوية التي قادت الحزب خلال الأشهر الماضية لجميع جهات المملكة من أجل الإستماع للمواطنين والتواصل معهم حول أولوياتهم، معتبرا أن مسار الثقة هو عرض سياسي يقدمه التجمع الوطني للأحرار استجابة لنداء الملك محمد السادس ،وهو موجه لجميع الفئات ويتضمن حلولا واقعية بناء على تشخيص دقيق للواقع ولمجالات الصحة والتعليم والشغل.

وأشار عزيز أخنوش خلال كلمته إلى الهجمات التي تعرض لها حزب التجمع الوطني للأحرار، من إحدى الجهات المعروفة حسب كلمته، وما تم تسخيره من إمكانيات وحرب إشاعة مفتعلة، معتبرا إياه بغير المهم في هذه الظرفية، إذ ما يهم هو الخلاصات الإيجابية التي قام به الحزب في جميع جهات المملكة.

وأضاف أخنوش أن الأطراف التي قادت هذه الهجمات تريد استمرار ضبابية المشهد السياسي بالمغرب وتغذي عزوف الشباب عن العمل السياسي، ورأت أن التجمع الوطني للأحرار بممارسته السياسية المتجددة يشكل خطرا على وجودها.

ووجه أخنوش نداءا لمناضلي الحزب على العمل الفعلي الذي يخدم المواطنين وبعدم الإلتفات للتشويش المتعمد على عمل الحزب، مؤكدا على أنه قد أعلن منذ بداية انتخابه أن أعداء الحزب الحقيقيين هم الفقر والهشاشة ولا يهمه من اختار عدم العمل والهدم بدل البناء، وشدد في كلمته على أن الحزب يسير على الطريق الصحيح الذي يطمح لمغرب العدالة الاجتماعية والمسؤولية والتماسك.

وعبر أخنوش عن أمله في أن يتم التسريع بإخراج القانون التنظيمي للتعليم لكي يكون بداية حقيقية للبدء بإصلاح هذا القطاع، مع العمل على الترافع من أجل إصلاح الخدمات الصحية المقدمة وعبر تحفيز ودعم المقاولات لخلق فرص الشغل، كما شدد على ضرورة أن تفعل الأمازيغية كلغة رسمية، إذ حان الوقت من أجل تسريع إخراج القانون التنظيمي للأمازيغية لحيز الوجود لأنه أضحى من غير المقبول أن يحرم المواطنون الأمازيغ من بعض الخدمات لمجرد عدم تحدثهم باللغة العربية.

جدير بالذكر أن ورشات الجامعة الصيفية لشبيبة الأحرار ستفتتح يومه السبت، حيث سيتم تأطيرها من قبل قيادات الحزب وخبراء مستقلين في مجالات الاقتصاد والسياسة والرياضة والثقافة والعمل الجمعوي، وسيستفيد منها الشباب المشارك من جميع جهات المملكة.