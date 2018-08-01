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انتهاك حرمة مسجد بضواحي ورززات بكلمات فاحشة

بتاريــخ : 22 شتنبر 2018 / 01:01 انتهاك حرمة مسجد بضواحي ورززات بكلمات فاحشة | مجتمع
انتهاك حرمة مسجد بضواحي ورززات بكلمات فاحشة
قام أفراد بإحدى الجماعات بدوار نواحي إقليم ورززات بطرد فقيه من المسجد باستعمال كلمات نابية انتهكت حرمة المكان.

شوف تيفي:

قام أفراد بإحدى الجماعات بدوار نواحي إقليم ورززات بطرد فقيه من المسجد باستعمال كلمات نابية انتهكت حرمة المكان.

وأضاف مصدر لـ''شوف تيفي'' أن افراد الجماعة دخلوا إلى مسجد في منتصف ليلة أمس الخميس، وطالبوا الفقيه بالخروج من القبيلة وأن لا يبيت بها.

وأوضح ذات المصدر، أن طلبهم هذا مرده إلى أنهم اكتشفوا أنه يكلم إحدى فتيات القبيلة دون احترام لأعراف القبيلة المحافظة،وأنه بعد رفض الفقيه لطلبهم اتشد الخصام وترافعت الأصوات باستعمال كلمات ساقطة انتهكت حرمة المسجد وقداسته.

كما كشف المصدر نفسه، أن الفقيه يستخلص أتعابه من مساهمات أفراد القبيلة، وأنهم هم من يتكفلون بتسديد راتبه الشهري.

وأشار المصدر أنه تم طرد الفقيه من القبيلة في وقت متأخر من الليل.

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شوف تيفي المغرب انتهاك حرمة مسجد ضواحي ورززات كلمات فاحشة

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