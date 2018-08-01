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لجنة الفلاحة بالبرلمان الأوروبي توصي بالمصادقة على الاتفاق الفلاحي الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي

بتاريــخ : 22 شتنبر 2018 / 00:46 لجنة الفلاحة بالبرلمان الأوروبي توصي بالمصادقة على الاتفاق الفلاحي الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي | بوليتيك
لجنة الفلاحة بالبرلمان الأوروبي توصي بالمصادقة على الاتفاق الفلاحي الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي
أوصت لجنة الفلاحة والتنمية القروية بالبرلمان الأوروبي،ضمن ،رأي لها، بالمصادقة على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الرامي إلى توسيع الأفضليات التجارية لتشمل منتجات الفلاحة والصيد

شوف تيفي:

أوصت لجنة الفلاحة والتنمية القروية بالبرلمان الأوروبي،ضمن ،رأي لها، بالمصادقة على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الرامي إلى توسيع الأفضليات التجارية لتشمل منتجات الفلاحة والصيد البحري القادمة من الأقاليم الجنوبية.

وحسب هذا الرأي الموجه للجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، فان الاتفاق الفلاحي الجديد يعزز الأساس القانوني، للمبادلات التفضيلية ويوفر '' إطارا مستقرا لا جدال فيه'' للمبادلات التجارية مع ''شريك هام للاتحاد الأوروبي'' هو المغرب.

وللتذكير فان لجنة الفلاحة والتنمية القروية بالبرلمان الأوروبي ، أكدت في مقترح قرار على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي ، وتشجع تبني الاتفاق الفلاحي في صيغته الجديدة ،كما تؤكد الحاجة بالنسبة للاتحاد الاوروبي، لتأمين الاتفاقيات التجارية مع شركائه.

ودعت لجنة البرلمان الأوروبي أيضا الطرفين إلى ''علاقات تجارية جيدة والى التقدم في مفاوضات منطقة التبادل الحر معمقة وشاملة''

 

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شوف تيفي المغرب لجنة الفلاحة البرلمان الأوروبي المصادقة الاتفاق الفلاحي الاتحاد الأوروبي

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